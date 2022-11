Euroleague (10η αγωνιστική): Βρίσκει ρυθμό ο Παναθηναϊκός - Κέρδισε 77-58 την Βιλερμπάν

Οι «πράσινοι» επικράτησαν άνετα με 77-58 στο ΟΑΚΑ, για τη 10η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 4-6 και υποχρεώνοντας τους Γάλλους στην έβδομη ήττα τους.

Η αμυντική προσέγγιση του αγώνα και η διάρκεια που επέδειξε σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός «κούμπωσε» με το επιθετικό ξέσπασμα του Μπέικον στην τρίτη περίοδο (σημείωσε τους 12 από τους 25 πόντους του σε αυτό το διάστημα) και οι «πράσινοι» μπήκαν πρόωρα σε τροχιά νίκης.

Ακόμη ένα κομβικό στοιχείο στην άνετη επικράτηση του «τριφυλλιού» ήταν ο επιθετικός πλουραλισμός της ομάδας του Ντέγιαν Ράντονιτς (δεν σκόραραν μόνο Χουγκάζ και Μαντζούκας), όπως και τα 19 λάθη της Βιλερμπάν, η οποία τα... έσπασε από τα 6.75 (16.7%) και είχε πρώτο σκόρερ τον Ιβς Πονς (11π.).

Τα δεκάλεπτα: 15-11, 39-24, 66-37, 77-58

Με την «πράσινη» άμυνα να πιάνει... δουλειά από τα πρώτα λεπτά, δυσκολεύοντας τη δημιουργία της Βιλερμπάν, η οποία δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την κυριαρχία της στα επιθετικά ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός ήλεγξε τον αγώνα με το... καλησπέρα και έκλεισε το δεκάλεπτο στο +4 (15-11).

Τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας στα δίποντα, αλλά και οι πόντοι που βρήκε από τα διαδοχικά λάθη των Γάλλων, απόρροια της καλής άμυνας, βοήθησε τους «πράσινους» όχι μόνο να ξεφύγουν στο σκορ, αλλά και να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο με διαφορά ασφαλείας (39-24 στο 20΄).

