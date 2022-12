Euroleague (11η αγωνιστική): Σπουδαίο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Κάουνας - Κέρδισε 81-67 την Ζαλγκίρις

Το σεμιναριακό σε άμυνα και επίθεση πρώτο ημίχρονο έβαλε τις βάσεις της επιτυχίας για την ελληνική ομάδα, η οποία βασίστηκε στις επιθετικές αρετές των Ντέρικ Ουίλιαμς (25π.) και Ντουέιν Μπέικον (19π., 8ρ.) στο δεύτερο, «σβήνοντας» κάθε προσπάθεια ανατροπής των Λιθουανών. Πλέον, ο Παναθηναϊκός επικεντρώνεται στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (5/12) για την 8η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη!

Από την Ζαλγκίρις, η οποία υπέστη την πρώτη εφετινή εντός έδρας ήττα της στη Euroleague, προσπάθησε ο Κίναν Έβανς με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-27, 28-44, 53-60, 67-81

. @paobcgr gets the win at the Zalgirio Arena???? #EveryGameMatters pic.twitter.com/uhISjkmPcp

Επιθετικός πλουραλισμός, κανένα λάθος και «δεμένη» άμυνα, συνέθεσαν την εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο, διάστημα κατά το οποίο οι «πράσινοι» απέκτησαν «μαξιλαράκι» ασφαλείας 14 πόντων, πραγματοποιώντας την καλύτερη εφετινή ευρωπαϊκή εκκίνηση τους.

«Εκτελώντας» από μέση και μακρινή απόσταση, μάλιστα, το «τριφύλλι» ξέφυγε με +12 (6-18) στο 7΄, ενώ με τον Πονίτκα να συνδέεται και αυτός από τα 6.75, παρέμεινε σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το 13-27 της πρώτης περιόδου.

Panathinaikos are catching their rhythm in the #EuroLeague with the 3?rd straight victory in a row ?? pic.twitter.com/cnjX195sXX