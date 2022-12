Euroleague (12η αγωνιστική): Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας 73-76 - Την «ξέρανε» με «βόμβα» ο Νέντοβιτς

Το παιχνίδι στην «Stark Arena» του Βελιγραδίου είχε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου ντέρμπι. Η ατμόσφαιρα των οπαδών, κυρίως της Παρτιζάν που ήταν γηπεδούχος, ήταν εκρηκτική. Οι δύο ομάδες έδειξαν ιδιαίτερα ανταγωνιστές και καμία δεν κατάφερε να πάρει σημαντική διαφορά, στο μεγαλύτερο μέρος του ματς.

The ENERGY at Stark Arena?? @PartizanBC pic.twitter.com/BVRmA37Q4f

Έτσι, όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Και αυτές ήταν για τους «ερυθρόλευκους» που είχαν ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νεμάνια Νέντοβιτς. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που έκρινε την αναμέτρηση, σκοράροντας με τρίποντο 2’’ πριν από την ολοκλήρωση του ντέρμπι.

DO NOT CLOSE YOUR EYES, this is really happening! @nedovic1624 WINS it for @kkcrvenazvezda, what a SHOT ????

And the fans go WILD! #7DAYSMagicMomentpic.twitter.com/HZxzuk8ge0