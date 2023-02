Euroleague (24η αγωνιστική): «Έμφραγμα» σε νεκρό χρόνο για τον Παναθηναϊκό - Έχασε με τρίποντο από τη Βαλένθια (91-92) - Βίντεο

O Παναθηναϊκός «πλήρωσε» την επιλογή του να μην κάνει σε φάουλ στην τελευταία επίθεση της Βαλένθια και ενώ απέμεναν 17΄΄ για τη λήξη. Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης; Ο Ντέρικ Γουίλιαμς να αλλάξει με τον Πάρις Λι στο σκριν, με τον πρώτο να βρίσκεται απέναντι στον Κρις Τζόουνς, ο οποίος αφού πρώτα τον... άδειασε με ωραία προσποίηση από τα 6,75, εν συνεχεία «τιμώρησε» τον Παναθηναϊκό στην εκπνοή, γράφοντας το τελικό 91-92 υπέρ των «νυχτερίδων».

Η γενικότερη εικόνα των «πράσινων», πάντως, δεν ήταν σε καμία περίπτωση πειστική, καθώς η άμυνα υπολειτουργούσε από το πρώτο τζάμπολ, με αποτέλεσμα να δεχθούν 92 πόντους μέσα στο «σπίτι» τους, ενώ ό,τι έχτιζε στην επίθεση βασιζόταν στις επιθετικές εμπνεύσεις των Αρτούρας Γκουντάιτις (23π.-career high, 10ρ., 1κλ., 1 μπλοκ) και Πάρις Λι (25π.-career high), οι οποίοι βρέθηκαν σε ονειρική βραδιά... Θετικό το ντεμπούτο του Ματ Τόμας με 13 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής, ενώ στην πρώτη του εμφάνιση με την «πράσινη» φανέλα ο Δημήτρης Αγραβάνης έμεινε στο μηδέν επιθετικά σε 10 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα, οι Ισπανοί βασίστηκαν στα λάθη των αντιπάλων, στο πείσμα τους και στη διάρκεια του Κρις Τζόουνς στο κομμάτι της παραγωγικότητασς (24π.).

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 49-42, 68-69, 91-92

