Euroleague (2η αγωνιστική): Σπουδαίο «διπλό» για τη Βίρτους Μπολόνια, 2/2 η Ζαλγκίρις

Οι Ιταλοί φανέρωσαν από το πρώτο δεκάλεπτο τις αμυντικές... διαθέσεις τους, και χωρίς να χάσουν τη διάρκεια τους σε αυτόν τον τομέα, κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (46 έναντι 35), έδωσαν ρεσιτάλ δημιουργίας (18 ασίστ) και «τιμωρώντας» από τα 6,75 (16/31 τρίποντα) οικοδόμησαν από νωρίς μία διψήφια διαφορά ασφαλείας, την οποία όχι μόνο συντήρησαν, αλλά και διεύρυναν μέχρι το φινάλε.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ίφε Λούντμπεργκ με 14 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο Μάρκο Μπελινέλι και από 12 σημείωσαν οι Τζέιλεν Σμιθ και Τορνικέ Σενγκέλια.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 33-48, 48-70, 59-83

Στο Κάουνας, η Ζαλγκίρις βρέθηκε σε μειονεκτική θέση μέχρι το 30΄ (50-56), αλλά μάζεψε τα κομμάτια της και με επιμέρους σκορ 29-18 στον... επίλογο του αγώνα, έφτασε στη νίκη με 79-74 επί του Ερυθρού Αστέρα, γράφοντας το 2/2 στην εκκίνηση της εφετινής Euroleague. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 1-1.

