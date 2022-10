Euroleague (4η αγωνιστική): Η Ζαλγκίρις «λύγισε» την Μπαρτσελόνα μέσα στο Κάουνας 73-72

Η Ζαλγκίρις περιόρισε στους 16 πόντους τους Καταλανούς σε δεύτερη και τέταρτη περίοδο, άντεξε στο... σφυροκόπημα των Ισπανών στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν έτρεξαν επιμέρους σκορ 21-11, ενώ είχε την ψυχραιμία στα τελευταία λεπτά, αρπάζοντας τη νίκη από την Μπαρτσελόνα.

Tomas Dimsa with the literal definition of a perfect catch and shoot bucket! #7DAYSMagicMomentpic.twitter.com/KleQvE8FyL