Euroleague (6η αγωνιστική): Η Μονακό «ντύθηκε»... με Αρμάνι στο Μιλάνο, 5η νίκη για τη Βαλένθια

Το δεύτερο εφετινό «διπλό» της Μονακό έφερε την υπογραφή του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και το τρίποντο στα 14΄΄ για τη λήξη που έριξε στο... καναβάτσο τους Ιταλούς (66-70), ήταν για ακόμη μία ο «παίκτης-κλειδί» της ομάδας του Πριγκιπάτου.

