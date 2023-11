Euroleague (6η αγωνιστική): Πάλεψαν μόνο οι... ρεζέρβες του Παναθηναϊκού - Γνώρισε την ήττα από την Μπαρτσελόνα (80-72)

Ηττημένος κατά κράτος στη «μάχη» των ριμπάουντ (29 έναντι 42), δίχως νεύρο στην άμυνα, άστοχος, υποπίπτοντας σε 14 λάθη και με τα βαριά χαρτιά του να κινούνται κάτω του μετρίου, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη στη Βαρκελώνη, έχασε την επαφή στο σκορ στη δεύτερη περίοδο και παραδόθηκε στη συνέχεια, με τη διαφορά να φτάνει ακόμα και τους 28 πόντους (75-47 στο 32΄)... Μοναδικό κέρδος για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν η ενέργεια που έβγαλαν οι... ρεζέρβες, Δημήτρης Μωραΐτης, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι στην τέταρτη περίοδο, παρασύροντας το «τριφύλλι» σε ένα επιμέρους σκορ 9-25, το οποίο μάζεψε τη διαφορά στους 8 πόντους...

Οι Τζέριαν Γκραντ, Μάριους Γκριγκόνις και Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι ήταν οι... διψήφιοι του Παναθηναϊκού με 15, 11 και 12 πόντους, αντίστοιχα, σε μία αναμέτρηση που έλειψαν οι τραυματίες Κώστας Σλούκας και Λούκα Βιλντόζα. Από τους Καταλανούς, που παρατάχθηκαν επίσης με απουσίες (Νίκο Λαπροβίτολα, Ρόκας Γιοκουμπάιτις), ξεχώρισε ο Τζαμπάρι Πάρκερ με 17 πόντους.

Από τα αξιοσημείωτα του αγώνα η κόντρα των δύο αδελφών Ερνανγκόμεθ, Χουάντσο (Παναθηναϊκός) και Γουίλι (Μπαρτσελόνα).

First EuroLeague duel for the Hernangomez brothers tonight! ??

Which brother will have the bragging rights after the game? ??#EveryGameMatterspic.twitter.com/OidWXOIazF