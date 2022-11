Euroleague (7η αγωνιστική): Άνετο βράδυ για τη Φενέρ - Κέρδισε 93-79 τον ουραγό Ερυθρό Αστέρα - Βίντεο

Ανώτερη σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες και δίνοντας έμφαση στο κομμάτι της δημιουργίας (24 έναντι 11 ασίστ), η Φενέρ πήρε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά. Όταν μάλιστα ενεργοποίησε και την άμυνά της στο δεύτερο ημίχρονο, η τουρκική ομάδα πάτησε... γκάζι και δεν κοίταξε πίσω...

.@Moneymot5 leads @FBBasketbol to another win at home

Highlights... pic.twitter.com/Bd6HeEDQoy