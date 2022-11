Euroleague (8η αγωνιστική): Ο Ολυμπιακός είναι ανίκητος εκτός έδρας - Κέρδισε μέσα στο Μόναχο 82-71 την Μπάγερν

H Μπάγερν που κατάφερε να μειώσει και στο -4 (65-69) μετά το -17 (6-23) της 1ης περιόδου, δεν τα παράτησε μέχρι το τέλος παρά τις πολλές απουσίες (Σίσκο, Τσίπσερ, Χάρις, Τζορτζ, Ουόλτεν και Βίμπεργκ), αλλά εν τέλει ηττήθηκε για το 2-6.

Τα δεκάλεπτα: 11-27, 34-40, 54-67, 71-82

Με Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ μπήκε στο παρκέ ο Ολυμπιακός, ενώ ο Τρινκιέρι επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Ουίνστον, Ομπστ, Λούτσιτς, Γκιφάι και Γκιλέσπι.

Ένας «ερυθρόλευκος» μονόλογος ήταν η 1η περίοδος, με το «κουαρτέτο» των Βεζένκοφ, Κέιναν, Ουόκαπ και Φαλ να χορεύει στο... ταψί την Μπάγερν, στην Audi Dome. Η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε με 3-12 και 6-14, χάρη σε 7 πόντους του Κέιναν και 5 του Βεζένκοφ. Ο Ουόκαπ πέρα από την εξαιρετική άμυνα να μετρά και 5 πόντους, ενώ ο Φαλ είχε τον έλεγχο στη ρακέτα. Οι Γερμανοί είχαν σκοράρει μόνο έξω από τη γραμμή του τριπόντου, με τρία τρίποντα από Ουίνστον, Ομπστ και Μπόγκα, όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 9-23. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και με +17 (6-23). Ακολούθησαν 2 βολές του Ουόκαπ και το πρώτο εύστοχο δίποντο της Μπάγερν στο 1ο δεκάλεπτο, από τον πρώην «ερυθρόλευκο» Ογκάστιν Ρούμπιτ, για το 11-27 στο 10ο λεπτό. Ο Βεζένκοφ είχε συγκομιδή 9 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Ολυμπιακό να υπερτερεί σε όλους τους τομείς.

Ο Κώστας Σλούκας πέρασε για πρώτη φορά στο παρκέ στη 2η περίοδο, μοίρασε ασίστ και πέτυχε γρήγορα 5 πόντους, για το 20-36. Όμως, η Μπάγερν εκμεταλλεύτηκε την απουσία των Βεζένκοφ, Φαλ και Ουόκαπ και «ροκάνισε» τη διαφορά ρίχνοντάς τη σε μονοψήφια τιμή. Τα τρίποντα των Λούτσιτς και Βάιλερ-Μπαπ έφεραν αρχικά τους Βαυαρούς στο -10, 30-40. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε τρόπο να σταματήσει εν συνεχεία τους Γκίφεϊ και Ουίνστον, για να πλησιάσει στο -6, 34-40 η Μπάγερν και να ολοκληρωθεί το α΄ μέρος. Οι γηπεδούχοι είχαν απαντήσει με επιμέρους σκορ 23-13 στη 2η περίοδο.

