Euroleague (8η αγωνιστική): Ο Παναθηναϊκός «πνίγηκε» στον Βόσπορο - Γνώρισε την συντριβή (107-77) από την Φενερμπαχτσέ

Δίχως τρίποντο (6/25), τραγική άμυνα και χαμένες τις μάχες των ριμπάουντ και της δημιουργίας, το «τριφύλλι» δεν είχε... τύχη στην Πόλη και μετά από μία σεμιναριακή πρώτη περίοδο... κατέρρευσε και παραδόθηκε στις... ορέξεις της τουρκικής ομάδας.

Κορυφαίος των νικητών ο Σκότι Γουίλμπεκιν με 19 πόντους, ενώ ο Νικ Καλάθης άγγιξε το νταμπλ νταμπλ με 9 πόντους και 7 ασίστ. Από τον Παναθηναϊκό, που έχασε λίγο πριν το ημίχρονο τον Μάριους Γκριγκόνις με ενοχλήσεις στη μέση, προσπάθησε ο Ντουέιν Μπέικον με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-25, 55-40, 78-55, 107-77

Η Φενέρ κατάφερε να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό, όταν έγραψε με το... καλησπέρα στον φωτεινό πίνακα το 7-0 στο 2΄. Ωστόσο, με τον Ουόλτερς να τρέχει ένα προσωπικό σερί 5-0 και να μοιράζει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος σε Γουίλιαμς και Μπέικον, οι «πράσινοι» αντέδρασαν, βρήκαν το μακρινό σουτ και δίνοντας ρεσιτάλ παραγωγικότητας έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +3 (22-25 στο 10΄).

Στη δεύτερη περίοδο, όμως, το «τριφύλλι» έδειξε να στερεύει από έμπνευση σε άμυνα και επίθεση, δέχθηκε ένα καταστροφικό επιμέρους σκορ 33-15, απόρροια της... βροχής τριπόντων της τουρκικής ομάδας και στο 20΄ βρέθηκε στο -15 (55-40), βλέποντας παράλληλα τον Γκριγκόνις να τίθεται νοκ άουτ με ενοχλήσεις στη μέση.

