Euroleague (8η αγωνιστική): Ο Παναθηναϊκός «πνίγηκε» στον Βόσπορο - Γνώρισε την συντριβή (107-77) από την Φενερμπαχτσέ - Βίντεο

Δίχως τρίποντο (6/25), τραγική άμυνα και χαμένες τις μάχες των ριμπάουντ και της δημιουργίας, το «τριφύλλι» δεν είχε... τύχη στην Πόλη και μετά από μία σεμιναριακή πρώτη περίοδο... κατέρρευσε και παραδόθηκε στις... ορέξεις της τουρκικής ομάδας.

Κορυφαίος των νικητών ο Σκότι Γουίλμπεκιν με 19 πόντους, ενώ ο Νικ Καλάθης άγγιξε το νταμπλ νταμπλ με 9 πόντους και 7 ασίστ. Από τον Παναθηναϊκό, που έχασε λίγο πριν το ημίχρονο τον Μάριους Γκριγκόνις με ενοχλήσεις στη μέση, προσπάθησε ο Ντουέιν Μπέικον με 20 πόντους.

.@FBBasketbol put in a historic offensive performance as they beat @paobcgr 107-77 in Round Eight

Highlights... pic.twitter.com/0jxCMpaT8I