Euroleague (9η αγωνιστική): Πρώτη εκτός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό - Έχασε στο Τελ Αβίβ από την Μακάμπι 90-84

Με τον Τζάρελ Μάρτιν «κρυφό χαρτί» στην 4η περίοδο, η ομάδα του Όντεντ Κάτας απάντησε με επιμέρους σκορ 27-15 στο τελευταίο δεκάλεπτο, την ώρα που ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με μεγάλα τρίποντο κρατούσε «ζωντανό» τον Ολυμπιακό, παρά την υπεροχή των γηπεδούχων.

Ο Ολυμπιακός, o οποίος απόψε δεν είχε τη βοήθεια που χρειαζόταν από τους ψηλούς του, είχε πολλά διαφορετικά πρόσωπα, αφού μετά από ένα πολύ καλό ξεκίνημα, παρουσίασε κενά στην περιφερειακή άμυνα και δεχόταν το ένα τρίποντο μετά το άλλο από τη Μακάμπι. Στη 2η περίοδο ήταν τα ριμπάουντ που «πλήγωναν» τον Ολυμπιακό, ενώ στο 3ο δεκάλεπτο, η ομάδα του Πειραιά έδειξε πως ελέγχει το παιχνίδι... μέχρι να προσπεράσει στο 4ο η Μακάμπι και να έχει το “ momentum” μέσα στην κατάμεστη από φιλάθλους έδρα της. Η Μακάμπι μάζεψε 40 ριμπάουντ (26 ο Ολυμπιακός), ενώ είχε 22/24 βολές (14/18 οι Πειραιώτες). Από 12 εύστοχα τρίποντα μέτρησε κάθε ομάδα!

Ο Λαρεντζάκης τέλειωσε το ματς με 21 πόντους (5/9 τρίποντα), ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε double double (17π., 10ρ.), 15 πόντους και 5 ασίστ ήταν η προσφορά του Σλούκα, 13 πόντους (3/5 τρίποντα) είχε ο Παπανικολάου, ενώ 9 ασίστ και 4 κλεψίματα ήταν η συγκομιδή του Ουόκαπ. Κι... όμως ο Ολυμπιακός ηττήθηκε, αφού δέχτηκε 22 πόντους από τον πρώην «ερυθρόλευκο» Ουέιντ Μπάλντγουιν (4/7 τρίποντα), 16 από τον Λορένζο Μπράουν, 13 από τον Τζάρελ Μάρτιν και 11 από τον Τζον Ντιμπαρτολομέο.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 43-45, 63-69, 90-84

