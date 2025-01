Euroleague: Επίσημα στο Άμπου Ντάμπι το Final-4 – Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια

Το Άμπου Ντάμπι θα φιλοξενήσει το Final Four 2025 με κάθε επισημότητα, καθώς η Euroleague ανακοίνωσε πως η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί εκεί το τριήμερο 23-25 Μαΐου.

Αρκετός κόσμος αγωνιά για την ημερομηνία που θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Final Four, με την διοργανώτρια αρχή να δίνει την απάντηση και να ενημερώνει πως στις 26 Φεβρουαρίου θα βγουν στον «αέρα». Abu Dhabi to host the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Final Four! ??

May 23rd-25th ???

Tickets to go on sale on February 26 ??? pic.twitter.com/mNErh45aIL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 28, 2025