Euroleague - Final 4 (1ος ημιτελικός): Ολυμπιακός - Μονακό 29-41 στο α' ημίχρονο

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος ημιτελικός του φάιναλ φορ της Euroleague που διεξάγεται στο Κάουνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μονακό. Στο ημίχρονο του αγώνα η ομάδα του πριγκηπάτου προηγείται 41-29.

Τόσο στην πρώτη, όσο και στην 2η περίοδο η Μονακό ήταν πάντα μπροστά στο σκορ (20-14, 21-15) εκμεταλλευόμενη την αστοχία των «ερυθρολεύκων» από την γραμμή των ελευθέρων βολών.