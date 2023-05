Euroleague - Final 4: Θρυλική πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό - Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν την Μονακό 76-62

Την Κυριακή ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του.

Ο Ολυμπιακός θα είναι στο μεγάλο ραντεβού της Κυριακής προκειμένου να διεκδικήσει το 4ο τρόπαιο της Euroleague στην Ιστορία του. Κέρδισε ύστερα από μια εκπληκτική ανατροπή τη Μονακό και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, καθώς έχανε στο α΄ημιχρονο με 41-29!

Ωστόσο η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν διαφορετική στο β' ημίχρονο καθώς κάλυψε τη διαφορά των 12 πόντων.

Κατάφερε να δεχτεί μόλις δύο πόντους (!) στο τρίτο δεκάλεπτο (27-2) με το σκορ να λήγει 56-43 και ολοκληρώθηκε (20-19) στην 4η περίοδο 76-62.

Τόσο στην πρώτη, όσο και στην 2η περίοδο η Μονακό ήταν πάντα μπροστά στο σκορ (20-14, 21-15) εκμεταλλευόμενη την αστοχία των «ερυθρολεύκων» από την γραμμή των ελευθέρων βολών, όμως όλα άλλαξαν με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

Τρομερή εμφάνιση απ’ τον MVP της κανονικής περιόδου Σάσα Βεζένκοφ που «σταμάτησε» στους 19 πόντους και στα 6 ριμπάουντ, καθοριστικός στις στιγμές που η μπάλα «έκαιγε» κι ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Κώστας Παπανικολάου με 15 πόντους (8ρ.) και πολλά μεγάλα καλάθια στο τρίτο δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 29-41, 56-43, 76-62.