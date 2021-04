EuroLeague: «Μέτωπο» Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, Ολυμπιακού και ακόμα πέντε ομάδων κατά Μπερτομέου

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ (Τάκης Τριαντόπουλος), του Ολυμπιακού (Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Γιώργος Αγγελόπουλος, Γιώργος Σκινδήλιας), της Αναντολού Εφές, της Μακάμπι Τελ Αβίβ, της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, της Ζαλγκίρις Κάουνας και της Αρμάνι Μιλάνο συζήτησαν σε μυστικό ραντεβού όλα όσα τους προβληματίζουν σχετικά με τη νυν διοίκηση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και εξέφρασαν τις απορίες τους για κάποια οικονομικά ζητήματα που έχουν σχέση με τον CEO της EuroLeague, ενώ παράλληλα έκαναν λόγο και για κακοδιαχείριση.

Μάλιστα, όπως τονίζεται και από τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας, αναμένεται να υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση-κίνηση από τα επτά κλαμπ, κάτι που προφανώς θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Μπερτομέου.

Φυσικά, το γεγονός ότι και οι επτά ομάδες έχουν συμβόλαιο τύπου Α έχει ξεχωριστή σημασία, ενώ μένει να φανεί ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσουν οι σύλλογοι της Ισπανίας στο θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις είναι συνταρακτικές και μοιάζει δεδομένο πως θα υπάρξουν πολλά ακόμα επεισόδια.

Seven Euroleague clubs (Zalgiris, CSKA, Efes, Milano, Maccabi, Olympiacos, Panathinaikos) secretly met in Athens last Sunday to discuss their concerns about some financial affairs managed by Jordi Bertomeu & the Euroleague, according to sources. Official moves are expected soon.