Euroleague: MVP οι Σλούκας, Χάουαρντ και Νάταλι

Ο Μάρκους Χάουαρντ σημείωσε 34 πόντους για την Μπασκόνια σε μια κρίσιμη νίκη με 91-95 επί της Μπολόνια, "κλείνοντας" την όγδοη θέση στη βαθμολογία. Ο Χάουαρντ έχασε 1 πόντο από το ρεκόρ της καριέρας του, ενώ έδωσε 3 ασίστ. Για τον Χάουαρντ, αυτή είναι η πρώτη του διάκριση MVP της καριέρας.

Τέλος, ο Τζέιμς Νάταλι οδήγησε την Παρτιζάν Βελιγραδίου στη νίκη με 79-66 επί της Βαλένθια στο φινάλε της σεζόν της ομάδας του. Ο Νάταλι είχε 19 πόντους στο παιχνίδι, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ. Είναι το δεύτερο τέτοιο βραβείο του Νάταλι με το πρώτο να έρχεται τη σεζόν 2021-22», αναφέρει η ιστοσελίδα της Euroleague.

It’s a triple star ending to the season ?

Kostas Sloukas, James Nunnally, and Markus Howard are tri-MVP’s of Round 34 ??

'MVP of the Round' I @PaniniAmericapic.twitter.com/Y7JMgD9czj