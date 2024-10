Euroleague: MVP της αγωνιστικής ο Μαλεντόν

Στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Μπασκόνια ήταν ασταμάτητος. Σκόραρε 25 πόντους (ρεκόρ καριέρας) , με 1/3 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 8/8 βολές και πολλά κρίσιμα σουτ, τα οποία οδήγησαν την Βιλερμπάν σε μια μεγάλη ανατροπή. Παράλληλα, είχε 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη και 7 κερδισμένα φάουλ.

Με τους 36 βαθμούς που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης, ο 23χρονος γκαρντ είχε την καλύτερη επίδοση από κάθε άλλον παίκτη την 4η αγωνιστική, με αποτέλεσμα να κερδίσει το βραβείο του MVP.

25 PTS & 6 REB and MVP of the Round after @LDLCASVEL's comeback victory!??

Theo Maledon delivered a career night in Round 4??

