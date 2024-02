Euroleague: Ο Παναθηναϊκός άλωσε την Μαδρίτη - Κέρδισε την Ρεάλ 97-86

Mathias Lessort take off for a huge dunk!?? @paobcgr #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/FrbzNqMOi8

Με το τεράστιο «διπλό» το «τριφύλλι» βελτίωσε το ρεκόρ του σε 17-10 και παρέμεινε στην τρίτη θέση, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας στα πλέι οφ. Στον αντίποδα, οι Ισπανοί υπέστησαν την πέμπτη ήττα τους στο σύνολο και πρώτη στο «σπίτι» τους!

Ο Παναθηναϊκός πήρε ώθηση μέσα από την αψεγάδιαστη άμυνα της δεύτερης περιόδου, ο Ματίας Λεσόρ έδωσε ρεσιτάλ στην επίθεση (26 πόντοι-career high, μαζί με 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη και ένα μπλοκ), οι Μάριους Γκριγκόνις (11π.) και Κώστας Σλούκας (16π.) έβαλαν τα κομβικά τρίποντα λίγο πριν το φινάλε και οι «πράσινοι» έφυγαν θριαμβευτές από τη Μαδρίτη, τη στιγμή που η βασική επιθετική απειλή, Κέντρικ Ναν (17π., 7ασ.-career high), παρακολούθησε τα τελευταία περίπου 3,5 λεπτά από τον πάγκο, παροπλισμένος με 5 φάουλ.

Από τη Ρεάλ των 19 λαθών, οι Γκερσόν Γιαμποσέλε και Ντζάναν Μούσα με 18 και 16 πόντους, αντίστοιχα, δεν ήταν ικανοί για την ανατροπή, ειδικά από τη στιγμή που ο «πύργος» της ομάδας, Έντι Ταβάρες, είχε... γκρεμιστεί (περιορίστηκε σε 10 πόντους με 4 ριμπάουντ) και οι Σέρχιο Γιουλ, Γκάμπριελ Ντεκ έμειναν στο απόλυτο μηδέν στην επίθεση.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 36-45, 61-67, 86-97

Ένα σερί 8-0 της Ρεάλ έδωσε τέλος στο γρήγορο προβάδισμα του Παναθηναϊκού (8-4 στο 4΄), ενώ με τους Γιαμπουσέλε-Αμπάλντε και Καμπάτσο να ηγούνται σε εκτέλεση και δημιουργία, αντίστοιχα, οι Ισπανοί έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (24-18).

Με την είσοδο του Σλούκα στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός βρήκε δημιουργία στην επίθεση στη δεύτερη περίοδο, τη στιγμή που ο Ερνανγκόμεθ «έδεσε» την άμυνα του Παναθηναϊκού, η οποία υποχρέωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης σε 13 λάθη και οι «πράσινοι», κυριαρχώντας στο παρκέ, απάντησαν με επιμέρους σκορ 27-12, παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +9 (36-45). Καταλυτική η παρουσία του Λεσόρ στην επίθεση, με τον Γάλλο σέντερ να επιδίδεται σε διαδοχικά καρφώματα και να φτάνει στους 13 πόντους.

Η Ρεάλ προσπάθησε να αιφνιδιάσει τους «πράσινους» στην επιστροφή της στο παρκέ στην τρίτη περίοδο και με επιμέρους σκορ 14-5, προσπέρασε με 52-50 στο 24΄. Ωστόσο, οι Ναν και Λεσόν συνέχισαν να αποτελούν «πονοκέφαλο» των Ισπανών στην άμυνα, κρατώντας τον Παναθηναϊκό σε θέση ισχύος μέχρι το 30΄ (61-67).

??Dunk of the night in Madrid by @ThiasLsf!?#basketball#euroleague#paobc#panathinaikos

pic.twitter.com/r7SQIb1uhI