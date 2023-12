Euroleague: Παπαγιάννης-Καλάθης έκριναν τον τουρκικό «εμφύλιο»

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 52-47, 68-69, 84-89

Η Φενέρ περιόρισε με την άμυνα της στους 32 πόντους την Αναντολού Εφές στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε την ανατροπή και με... γκολ-φάουλ (αστόχησε στη βολή) του Παπαγιάννη στο 39΄ πήρε και πάλι το προβάδισμα (82-84), για να «σφραγίσει» ο Καλάθης από τα 6,75 το «διπλό» στα 29΄΄ για τη λήξη (82-87).

