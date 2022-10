Euroleague: Συνεχίζει αήττητη η Φενέρ - Κέρδισε δύσκολα 79-77 τη Βαλένθια

Το ξέσπασμα της Φενέρ στην τρίτη περίοδο, όταν απάντησε με επιμέρους σκορ 26-15, επανέφερε την τάξη στο «στρατόπεδο» των γηπεδούχων, οι οποίοι βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση στο πρώτο ημίχρονο. Στον... επίλογο του αγώνα, όμως, ένα προσωπικό σερί 5-0 του Νικ Καλάθη σε κρίσιμο σημείο (έγραψε το 73-68 στο 38΄) και ακόμη ένα από τον Μάρκο Γκούντουριτς, που ολοκληρώθηκε στα 14΄΄ (78-72), έβαλαν τους γηπεδούχους σε τροχιά νίκης. Η Βαλένθια δεν τα παράτησε, αξιοποίησε τα λάθη της Φενέρ και στα 4΄΄ μείωσε σε 78-77 με τον Ράντεμπο, ο οποίος έκανε γρήγορα φάουλ στον Γκούντουριτς, με τον τελευταίο να μετράει 1/2 βολές και να γράφει το τελικό 79-77.

The clutch Guduric three that made it happen??@FBBasketbolpic.twitter.com/LG0kzAzQd3