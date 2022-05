Euroleague: Τον «σκότωσε» στο τελευταίο δευτερόλεπτο - Ο Ολυμπιακός έχασε από την Αναντολού Εφές 77-74 - Bίντεο

Οι «ερυθρόλευκοι» αποκλείστηκαν από τον τελικό του final four με σουτ τριών πόντων στη λήξη του αγώνα.

Το τρίποντο του Βασίλιε Μίτσιτς στα 0.2΄΄ για τη λήξη έκρινε τον πρώτο χρονικά ημιτελικό του φάιναλ φορ της Euroleague στο Βελιγράδι, φράζοντας τον δρόμο του Ολυμπιακού για τη διεκδίκηση του τέταρτου τροπαίου της Ιστορίας του και δίνοντας στην Αναντολού Εφές την ευκαιρία για back to back τρόπαια. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 77-74 των «ερυθρόλευκων», που πλέον θα παλέψει απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ρεάλ για την τρίτη θέση (21/5, 17:00). Στον τελικό (21/5, 20:00) η Αναντολού θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο Euroleague της Ιστορίας της απέναντι στο νικητή του clasico.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 43-42, 63-66, 74-77.

Vasilije Micic at the buzzer. What a game...

Efes beats Olympiacos (77-74) at the semi-final #F4Glorypic.twitter.com/GpqHG6dpqS