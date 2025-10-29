Eurolerague: Πρώτη νίκη για τη Μπασκόνια - Real.gr

Η Μπασκόνια έσπασε το... ρόδι στην εφετινή Eurolerague, πανηγυρίζοντας στη Βιτόρια την πρώτη της νίκη. Οι Βάσκοι επικράτησαν με 92-85 της Ντουμπάι, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη ήττα τους.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έδειξε αποφασιστικότητα από το ξεκίνημα και, παρά τα σκαμπανεβάσματα στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε ρυθμό στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας δίκαια στο θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους Βάσκους ο Τιμοτέ Λουαού Καμπαρό, ο οποίος μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο μεταμορφώθηκε στην επανάληψη, σημειώνοντας 22 από τους συνολικά 25 πόντους του σε αυτό το διάστημα και οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Εξαιρετικός και ο Χαμιντού Ντιάλο, που συνέβαλε καθοριστικά με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 41-42, 64-60, 92-85