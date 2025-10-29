Quantcast
Eurolerague: Πρώτη νίκη για τη Μπασκόνια - Real.gr
real player

Eurolerague: Πρώτη νίκη για τη Μπασκόνια

01:20, 29/10/2025
Eurolerague: Πρώτη νίκη για τη Μπασκόνια

Η Μπασκόνια έσπασε το... ρόδι στην εφετινή Eurolerague, πανηγυρίζοντας στη Βιτόρια την πρώτη της νίκη. Οι Βάσκοι επικράτησαν με 92-85 της Ντουμπάι, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη ήττα τους.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έδειξε αποφασιστικότητα από το ξεκίνημα και, παρά τα σκαμπανεβάσματα στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε ρυθμό στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας δίκαια στο θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους Βάσκους ο Τιμοτέ Λουαού Καμπαρό, ο οποίος μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο μεταμορφώθηκε στην επανάληψη, σημειώνοντας 22 από τους συνολικά 25 πόντους του σε αυτό το διάστημα και οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Εξαιρετικός και ο Χαμιντού Ντιάλο, που συνέβαλε καθοριστικά με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 41-42, 64-60, 92-85

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Έβγαλε το πιστόλι και μπαμ μπαμ...»: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κρήτη

«Έβγαλε το πιστόλι και μπαμ μπαμ...»: Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κρήτη

21:32 28/10
Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ - Τζέι Ντι Βανς: «Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται»

Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ - Τζέι Ντι Βανς: «Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται»

22:35 28/10
Ο τυφώνας Μελίσσα «χτυπά» την Τζαμάικα – Εκκενώσεις και στην Κούβα

Ο τυφώνας Μελίσσα «χτυπά» την Τζαμάικα – Εκκενώσεις και στην Κούβα

23:21 28/10
Πετρούπολη: Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων - Προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο

Πετρούπολη: Καρέ καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων - Προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο

20:45 28/10
«Τον είχε βοηθήσει, κι εκείνος την έστειλε στην εντατική» - Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από άστεγο στη Γλυφάδα

«Τον είχε βοηθήσει, κι εκείνος την έστειλε στην εντατική» - Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από άστεγο στη Γλυφάδα

23:47 28/10
Γεώργιος Σωτηρίου: Ποιος είναι ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ που συγκίνησε τη χώρα με το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου

Γεώργιος Σωτηρίου: Ποιος είναι ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ που συγκίνησε τη χώρα με το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου

18:55 28/10
Χριστίνα Λαμπίρη: «Δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά στο σπίτι…»

Χριστίνα Λαμπίρη: «Δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά στο σπίτι…»

16:45 28/10
Αγωνία για William και Harry – Στο νοσοκομείο η αδερφή της πριγκίπισσας Diana

Αγωνία για William και Harry – Στο νοσοκομείο η αδερφή της πριγκίπισσας Diana

21:00 28/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved