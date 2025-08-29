ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι αντίπαλοί τους σε Europa League και Conference League - Πώς προκρίνονται - Real.gr

Quantcast
14:39, 29/08/2025
ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι αντίπαλοί τους σε Europa League και Conference League – Πώς προκρίνονται

Σπουδαία παιχνίδια για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ανέδειξε η διαδικασία της κλήρωσης για τη League Phase του Europa League και του Conference League.

Συγκεκριμένα, οι 8 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού θα είναι οι: Ρόμα (Εντός), Φέγενορντ (Εκτός), Βικτόρια Πλζεν (Εντός), Φερεντσβάρος (Εκτός), Γιουνγκ Μπόις (Εκτός), Στουρμ Γκρατς (Εντός), Γκο Αχεντ Ιγκλς (Εντός) και Μάλμε (εκτός).

Οι 8 αντίπαλοι του ΠΑΟΚ θα είναι οι: Εντός με Μπέτις, Μακάμπι, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν και εκτός με Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Στη League Phase του Conference League οι αντίπαλοι της ΑΕΚ θα είναι οι: Φιορεντίνα (Εκτός), Σάμροκ Ρόβερς (Εντός), Τσέλιε (Εκτός), Αμπερντίν, Σάμσουνσπορ (Εκτός) και Κραιόβα (Εντός).

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

Οι θέσεις που δίνουν πρόκριση

Οι 8 ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στην κανονική διάρκεια θα πάρουν την απευθείας πρόκριση για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Από την θέση 9 έως και την 24, οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους στα Play Offs ως εξής: Η 9η με την 24η, η 10η με την 23η κτλ.

Άρα, τόσο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που είναι στο Europa League, όσο και η ΑΕΚ που είναι στο Conference League, θέλουν μία εκ των πρώτων 8 θέσεων για απευθείας πρόκριση στους «16» ή μία των άλλων μέχρι την 24η για να πάρουν το εισιτήριο για τα Play Offs.

