Europa League: Άστον Βίλα, Πόρτο σε τροχιά απευθείας πρόκρισης - Real.gr

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη αγωνιστική της League Phase, Βικτόρια Πλζεν, παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Φράιμπουργκ (0-0).

Ένα ακόμη βήμα προς την απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League έκαναν το βράδυ της Πέμπτης (27/11) οι Αστον Βίλα και Πόρτο με τις νίκες τους επί των Γιουνγκς Μπόις και Νις αντίστοιχα. Οι «χωριάτες» με το τέταρτο «τρίποντο» (2-1) σε πέντε ματς «έπιασαν» στην κορυφή (από 12 βαθμούς) τη Μίντιλαντ, που την ίδια ώρα γνώριζε την ήττα στο «Ολίμπικο» από τη Ρόμα (2-1) του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο στο 79′ αντί του Τσελίκ).

Με δύο βαθμούς λιγότερους (10) ακολουθεί η Πόρτο, που δεν είχε κανένα πρόβλημα στο «Ντραγκάο» απέναντι στη Νις (3-0), με τον Βέιγκα να «καθαρίζει» από το πρώτο κιόλας ημίχρονο την αναμέτρηση με δύο γκολ.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη αγωνιστική της League Phase, Βικτόρια Πλζεν, παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Φράιμπουργκ (0-0), ενώ σε… τροχιά απευθείας πρόκρισης μπήκε η Λιλ με το εμφατικό 4-0 επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο «Πιερ Μορουά».

Με 3-2, τέλος, η Λουντογκόρετς έκανε την έκπληξη επί της Θέλτα στη Βουλγαρία, ενώ σπουδαίο «διπλό» στο «Ντε Κάιπ» επί της Φέγενορντ πέτυχε η Σέλτικ με 3-1.