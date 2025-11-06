Europa League: «Χρυσό» διπλό του Παναθηναϊκού στο Μάλμε (1-0), με Τζούριτσιτς «λυτρωτή» - Real.gr

Οι «πράσινοι» έχασαν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι, είχαν δοκάρι με τον Τετέ, αλλά στο τέλος πήραν μία νίκη που άξιζαν 100%.

Ένα υπέροχο γκολ του Φίλιπ Τζούριτσιτς στο 85ο λεπτό, χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 1-0 επί της Μάλμε στο «Eleda Stadion» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, φέρνοντας το «τριφύλλι» πιο κοντά στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Οι «πράσινοι» έχασαν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι, είχαν δοκάρι με τον Τετέ, αλλά στο τέλος πήραν μία νίκη που άξιζαν 100%.

Η Μάλμε μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα, κι έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες σε διάστημα ενός λεπτού. Στο 8’ το σουτ του Ρόζενγκρεν αποκρούστηκε απ’ τον Λαφόν, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση, μετά την εκτέλεση του κόρνερ απ’ τον Μπουσανέλο, η μπάλα κατέληξε στον Ντζούριτς ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε εξ επαφής με εντυπωσιακό τρόπο την μπάλα που χτύπησε πάνω και στον Κώτσιρα κι άλλαξε πορεία.

Στο 18’ από πίεση του Τσιριβέγια ψηλά, οι «πράσινοι» έκλεψαν με τον Σφιντέρσκι, με τον Μπουσουλάντζιτς να τον ανατρέπει μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής Γουόλς έδειξε την άσπρη βούλα, ο VAR συμφώνησε, αλλά ο Σφιντέρσκι στην εκτέλεση δεν μπόρεσε να νικήσει το Έλμποργκ ο οποίος μπλόκαρε το πέναλτι του Πολωνού φορ.

Η Μάλμε έχασε τρομερή ευκαιρία στο 38’, όταν ο Τουμπά έχασε την μπάλα ψηλά με αποτέλεσμα να βγουν στην αντεπιθεση τρεις παίκτες της σουηδικής ομάδας αλλά ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε ένα καταπληκτικό τάκλιν και γλίτωσε τον Παναθηναϊκό.

Στο 44’ από νέα στατική φάση της σουηδικής ομάδας, ο Στρίγκερ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, όμως ο Λαφόν απέκρουσε ξανά.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός άρχισε να χάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη κυριαρχώντας στο ματς. Στο 55’ από φάουλ του Τετέ, ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, όμως Ντζούριτς έκοψε την τελευταία στιγμή.

Στο 67’ από ωραίο συνδυασμό των Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, ο Τετέ έπιασε ένα τρομερό φαλτσαριστό σουτ, αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 70’ το σουτ του Κυριακόπουλου από το όριο της περιοχής αποκρούστηκε από τους αμυντικούς της Μάλμε.

Μετά από πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες ήρθε η ώρα της… λύτρωσης για τον Παναθηναϊκό. Από φάση διαρκείας στην περιοχή της Μάλμε, ο Τζούριτσιτς με υπέροχο σουτ σημάδεψε γωνία κι έκανε το 1-0 για το «τριφύλλι» πανηγυρίζοντας έξαλλα το γκολ μαζί με τους 1.000 φίλους του «τριφυλλιού» στο πέταλο.

ΜΑΛΜΕ (Άρνες Μράβατς): Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον, Ντζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόζενγκρεν, Μπουσουλάντζιτς (65’ Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (65’ Σουμάχ), Μπολίν (82’ Βέκια), Χακσαμπάνοβιτς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης (60’ Τσέριν), Τσιριβέγια, Τετέ (82’ Μπακασέτας), Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (46’ Πάντοβιτς).