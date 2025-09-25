Europa League: Έκανε... παρέλαση στη Βέρνη ο Παναθηναϊκός (4-1 τη Γιούνγκ Μπόις) - Real.gr

Quantcast
23:52, 25/09/2025
Europa League: Έκανε… παρέλαση στη Βέρνη ο Παναθηναϊκός (4-1 τη Γιούνγκ Μπόις)

Με τον Ανάς Ζαρουρί να αφήνει τη «σφραγίδα» του στο γήπεδο, σημειώνοντας χατ-τρικ, ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Γιούνγκ Μπόις με 4-1 στη Βέρνη, στη πρεμιέρα της League Phase του Europa League και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το «ταξίδι» του στη φάση των ομίλων.

Το «τριφύλλι» κυριάρχησε απέναντι στους Ελβετούς, προηγήθηκε με τρία γκολ πριν το 20λεπτο, άντεξε στη σχετική πίεση των Ελβετών και στο δεύτερο ημίχρονο «καθάρισε» το ματς με άλλο ένα πολύ ωραίο γκολ του Μαροκινού άσου.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και στο 2’ πλησίασε το γκολ με τον Σφιντέρσκι, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Ζουκρού έκανε καθοριστικό τάκλιν στα πόδια του την ώρα της εκτέλεσης.

Στο 6’ ο Λαφόν απέκρουσε με τα πόδια το πλασέ του Μπεντιά, ενώ τέσσερα λεπτά μετά (10’) από εξαιρετικό συνδυασμό των «πράσινων» και σέντρα του Ζαρουρί, η άμυνα της Γιούνγκ Μπόις έδιωξε προσωρινά σ’ ένα σημείο που ο Τετέ έκανε σέντρα-σουτ κι ο Σφιντέρσκι με προβολή έκανε το 1-0.

Στο 14’ από κόρνερ του Ρενάτο Σάντσες και άτσαλο διώξιμο της ελβετικής άμυνας, ο Ζαρουρί σούταρε με τη μία σημειώνοντας ένα καταπληκτικό γκολ, διπλασιάζοντας τα τέρματα του Παναθηναϊκού (2-0). Η «πράσινη» επίθεση είχε και συνέχεια, όταν στο 19’ από σουτ του Μπακασέτα, ο Κέλερ έκανε άτσαλη απόκρουση με την μπάλα να στρώνεται στον Ζαρουρι που πλάσαρε κάνοντας το 3-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Η Γιούνγκ Μπόις μείωσε στο 25’, όταν μετά από ωραία κυκλοφορία, η μπάλα έφτασε στον Γιάνκο που από πλάγια θέση σημάδεψε γωνία, μειώνοντας σε 1-3 σε μία φάση που κάκιστη τοποθέτηση ο Λαφόν.

Οι Ελβετοί ανέβασαν «στροφές» πιέζοντας περισσότερο και στο 37’ από καραμπόλες η μπάλα έφτασε στον Μοντέιρο που πλάσαρε πολύ πάνω απ’ τα δοκάρια του Λαφόν.

Η σέντρα του Μοντέιρο στο δεύτερο δοκάρι στο 40’ βρήκε τον Μάλες στο πίσω δοκάρι αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ, ενώ στο 42’ άλλο ένα πλασέ του Φάσναχτ από καλή θέση κόντραρε πάνω στον Τουμπά κι έφυγε κόρνερ.

Στο 49’ ένα σουτ του Τετέ έξω απ’ την περιοχή πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 56’ από διώξιμο της ελβετικής άμυνας, ο Κώτσιρας έπιασε ένα πολύ καλό σουτ που έφυγε λίγο άουτ.

Ο Παναθηναϊκός «χτύπησε» ξανά στο 68’ με τον Ζαρουρί λίγο πριν γίνει αλλαγή ο Μαροκινός άσος. Από πολύ ωραία ενέργεια του Τετέ και πέρασμα της μπάλας στον Κώτσιρα στο 68’, ο Έλληνας μπακ έβγαλε μία ωραία σέντρα στην «καρδιά» της ελβετικής άμυνας όπου ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός με πλασέ στην κίνηση έκανε το 4-1 για τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας χατ-τρικ.

Στα τελευταία 20 λεπτά ο Παναθηναϊκός έκανε υποδειγματική διαχείριση του αγώνα, δεν απειλήθηκε και πανηγύρισε μία τεραστια νίκη στη Βέρνη που την είχε πάρα πολύ ανάγκη.

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (Τζιόρτζιο Κοντίνι): Κέλερ, Γιάνκο (77’ Άντριους), Ζουκρού, Μπενίτο, Χαντζάμ, Μάλες, Γκίγκοβιτς (66’ Ραβελοσον), Φερνάντες, Μοντέιρο (66’ Κόλεϊ), Φάσναχτ (77’ Πεχ), Μπεντιά (66’ Κόρντοβα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες (76’ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (83’ Ταμπόρδα), Τετέ (77’ Καλάμπρια), Ζαρουρί (70’ Κυριακόπουλος), Σφιντέρσκι (70’ Ντεσέρς).

