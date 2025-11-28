Europa League: Γκολ-ποίημα ο Καρέτσας, «καταιγίδα» η Λιόν - Real.gr

Το απίθανο γκολ του Καρέτσα στη νίκη της Γκενκ με 2-1 επί της Βασιλείας, το εμφατικό 6-0 της Λιόν στην Μπάτσκα Τόπολα επί της τυπικά γηπεδούχου, Μακάμπι Τελ Αβίβ και οι άνετες νίκες των Μπολόνια (4-1 τη Σάλτσμπουργκ), Νότιγχαμ (3-0 τη Μάλμε) και Στουτγκάρδης στην Ολλανδία με 4-0 επί των Γκόου Αχέντ Ινγκλς, ξεχώρισαν από το δεύτερο «πιάτο» της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο νεαρός διεθνής με την Εθνική ομάδα, Κωνσταντίνος Καρέτσας (έπαιξε σε όλο το 90λεπτο), πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της βραδιάς, χάρις στο οποίο η Γκενκ πήρε το «τρίποντο» επί της Βασιλείας και ταυτόχρονα αύξησε τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Η Λιόν ήταν ασταμάτητη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη διέλυσε με 6-0 και με 12 βαθμούς μετά από 5 ματς φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία των Μίντιλαντ και Άστον Βίλα.

Στην οκτάδα μπήκε και η Μπέτις, μετά το 2-1 επί της Ουτρέχτης, αλλά και η Μπράγκα με το 1-1 στη Σκωτία κόντρα στη Ρέιντζερς, ενώ σημαντικές νίκες στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στους «16» πέτυχαν και οι Νότιγχαμ, Στουτγκάρδη με 3-0 επί της Μάλμε και 4-0 επί των Γκόου Αχέντ Ινγκλς.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Ρόμα – Μίντιλαντ 2-1

(7′ Αϊνάουι, 83′ Ελ Σαράουϊ – 87′ Παουλίνιο)

Πόρτο – Νις 3-0

(1′,36′ Βέιγκα, 61′ πέν. Σάμου)

Φέγενορντ – Σέλτικ 1-3

(11′ Ουέντα – 31′ Γιανγκ Χίουν-Γιουν, 43′ Χατάτε, 82΄ΜακΓκρέγκορ)

Λιλ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0

(21′ Αντράντε, 36′ Μουκάου, 69′ Ιγκαμάνε, 86′ Αντρέ)

Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις 2-1

(27′,42′ Μάλεν – 90′ Μοντέιρο)

Φενερμπαχτσέ – Φερεντσβάρος 1-1

(69′ Ταλίσκα – 66′ Βάργκα)

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1

(64′ Ιβάνουσετς – 89′ Κόρνβιγκ)

Βικτόρια Πλζεν – Φράιμπουργκ 0-0

Λουντογκόρετς – Θέλτα 3-2

(11’πέν, 49′, 62’πέν. Στάνιτς – 70′ Ντουράν, 90’+6 Ελ Αμπντελαουϊ)

Ρέιντζερς – Μπράγκα 1-1

(45’+3 πέν. Ταβέρνιερ – 69′ Μαρτίνες)

Μπέτις – Ουτρέχτη 2-1

(42′ Ερνάντες, 50′ Εζαλζουλί – 55′ Ροντρίγκες)

Ερυθρός Αστέρας – Στεάουα Βουκ. 1-0

(50′ Μπρούνο Ντουάρτε)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Λιόν 0-6

(4′ Βινίσιους, 25′,51′,54′ Τολισό, 35’πεν. Νιακατέ, 62′ Καραμπέκ)

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0

(27′ Γέιτς, 44′ Καλιμουεντό, 59′ Μιλένκοβιτς)

Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ 4-1

(26′ Όντγκααρντ, 51′ Νταλίνγκα, 53′ Μπερναρντέσκι, 86′ Ορσολίνι – 33′ Βέρτεσεν)

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1

(18′ Σφιντέρσκι, 74′ Καλάμπρια – 34′ Κιτεϊσβίλι)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στουτγκάρδη 0-4

(20′,35′ Λέβελινγκ, 59′ Ελ Κανούς, 90’+3 Μπουανάνι)

Γκενκ – Βασιλεία 2-1

(14′ Χίεον-Γκίου, 45’+2 Καρέτσας – 57′ Οτέλε)