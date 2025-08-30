Europa League: Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πρώτος αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League Phase - Το αναλυτικό πρόγραμμα - Real.gr

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της έκανε γνωστό το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ - και όχι μόνο - για την League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη φετινή του πορεία στην Τούμπα απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 24 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρώσει την εν λόγω φάση στη Γαλλία, για το παιχνίδι απέναντι στη Λιόν στις 29 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9 – 19:45)

2η αγωνιστική: Θέλτα – ΠΑΟΚ (2/10 – 22:00)

3η αγωνιστική: Λιλ – ΠΑΟΚ (23/10 – 22:00)

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις (6/11 – 22:00)

5η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπραν (27/11 – 19:45)

6η αγωνιστική: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (11/12 – 19:45)

7η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπέτις (22/1 – 19:45)

8η αγωνιστική: Λιόν – ΠΑΟΚ (29/1 – 22:00)