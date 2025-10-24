Europa League: Ο Παναθηναϊκός υπέκυψε στην ανωτερότητα της Φέγενορντ (3-1) - Real.gr

Οι «πράσινοι» αν και προηγήθηκαν στο σκορ δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι θετικό αφού η ομάδα του Ρότερνταμ ήταν πολύ πιο ποιοτική.

Την ήττα με 3-1 γνώρισε ο Παναθηναϊκός απ’ τη Φέγενορντ στο De Kuip στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League σε ένα ματς που πέρασε από… 40 κύματα μέχρι να διεξαχθεί λόγω της κακοκαιρίας στο Ρότερνταμ. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν στο 17’ με τον Σφιντέρσκι, έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Τετέ στο 24’ και στο τέλος «λύγισαν» από την πίεση της ολλανδικής ομάδας που «καθάρισε» τη νίκη με 3-1.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ καλά στο ματς και δεν επέτρεψε τη Φέγενορντ να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Στο 5ο λεπτό η σέντρα του Κυριακόπουλου δεν βρήκε για λίγο τον Τετέ, όμως στο 17’ ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0. Μετά από πολύ ωραίο συνδυασμό, ο Τζούριτσιτς βρήκε εξαιρετικά τον Κυριακόπουλο, εκείνος σούταρε δυνατά από πολύ πλάγια θέση, ο Βελενρόιτερ απέκρουσε, όμως ο Σφιντέρσκι με υπέροχο «σκαστό» τελείωμα έκανε τα 1-0 για το «τριφύλλι».

Στο 24’ ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά του, όμως μετά την ασίστ του Τζούριτσιτς στον Τετέ στο χώρο, ο Βραζιλιάνος άργησε κι όταν πλάσαρε νικήθηκε απ’ τον Βελενρόιτερ στο τετ-α-τετ.

Στο 40’ ο Βαλέντε «σέρβιρε» προς τον Στέιν, όμως το πλασέ του αποκρούστηκε δύσκολα απ’ τον Ντραγκόφσκι σε δύο χρόνους, ενώ στο 45’ ο Παναθηναϊκός είχε άλλη μία πολύ καλή στιγμή με τον Τετέ στο 45’ από πλάγια θέση κι το πλασέ του που πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Σφιντέρσκι διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε πάτημα της μπάλας και ντρίμπλα του πάνω στον Αχμέντχοντζιτς, ενώ στο επόμενο λεπτό (45’+3’) από σέντρα του Σλίτι, η μπάλα πέρασε απ’ όλους κι ο Ριντ με πλασέ στο πίσω δοκάρι έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 1-1.

Στο 50’ ο Παναθηναϊκός είχε άλλη μία τελική με τον Κυριακόπουλο, ο οποίος έκανε κούρσα 50 μέτρων και σούταρε μακριά απ’ τα δοκάρια, όμως στο 55’ «πληγώθηκε» ξανά. Από καλή ενέργεια και σέντρα του Σλίτι από τα αριστερά, ο Μουσα έκανε δύο προσποιήσεις στον Κυριακόπουλο και πλάσαρε στη γωνία του Ντραγκόφσκι, κάνοντας το 2-1 για τη Φέγενορντ.

Στο 68’ με υπόδειξη του VAR Ντίνγκερτ ο διαιτητής Όσμερς πήρε πίσω το πέναλτι που έδωσε εσφαλμένα σε απόκρουση του Ίνγκασον, καθώς το χέρι του ήταν «κολλημένο» στο σώμα του.

Ο Παναθηναϊκός έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία για να ξαναφέρει το ματς σε ισορροπία στο 80’, όμως μετά την ασίστ του Σφιντέρσκι, ο Τσέριν δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά τον Βελενρόιτερ ο οποίος απέκρουσε ξανά με τα πόδια. Στο 90ό λεπτό ο Σάουερ γύρισε προς τον Λάριν, ο οποίος βρέθηκε ανενόχλητος στην μικρή περιοχή και σε δύο χρόνους διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για τη Φέγενορντ.

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (Ρόμπιν φαν Πέρσι): Βελενρόιτερ, Ριντ (78’ Νιούκουπ), Αχμέντχοντζιτς, Σμαλ, Μπος (65’ Γουατανάμπε), Στέιν, Χουάνγκ, Βαλέντε, Μούσα, Σλίτι (65’ Σάουερ), Ουέντα (81’ Λάριν).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (84’ Ταμπόρδα), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Καλάμπρια, Τσέριν, Τετέ (69’ Πάντοβιτς), Τζούριτσιτς (69’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.