Europa League: Ο ΠΑΟΚ δεν λύγισε και πήρε τη νίκη κόντρα στη Λιλ (4-3) - Real.gr

Την πρώτη του νίκη στη League Phase του φετινού UEFA Europa League κατέγραψε ο ΠΑΟΚ. Και τι νίκη! Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής επικράτησε με 4-3 της Λιλ στο «Σταντ Πιέρ Μορουά» έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, με επτά γκολ, ένα χαμένο πέναλτι, ένα δοκάρι, μία αποβολή και ένα ακυρωθέν γκολ (ισοφάρισης) στο φινάλε.

Οι «ασπρόμαυροι» πραγματοποίησαν τρομερή εμφάνιση στο πρώτο μέρος, όταν και προηγήθηκαν 3-0 με σκόρερ τους Σουαλιό Μεϊτέ (18’), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (23’) και Γιάννη Κωνσταντέλια (42’). Ο Ζίβκοβιτς είχε χαμένο πέναλτι (71’), αλλά και δεύτερο προσωπικό γκολ λίγο αργότερα (74’). Ενδιάμεσα, ο Μπενχαμίν Αντρέ (57’) κι ο Χάμζα Ιγκαμάν (68’) είχαν μειώσει για τα «πουλάρια» που βρήκαν και άλλο γκολ με τον Ιγκαμάν (78’), όμως δεν μπόρεσαν να σώσουν το βαθμό παρά τις πολλές ευκαιρίες και την αποβολή του Τόμας Κεντζιόρα στις καθυστερήσεις.

Από νωρίς οι «λιλουά» έδειξαν τις διαθέσεις τους, με τον Αντώνη Τσιφτσή ήδη στο δεκάλεπτο να έχει δύο επεμβάσεις, αμφότερες σε προσπάθειες του Ματίας Φερνάντες-Πάρντο (7’, 8’). Η πρώτη, σε αριστερό πλασέ δεν ήταν δύσκολη, αλλά η δεύτερη με το ανάποδο χέρι στο δεξί σουτ του 20χρονου Βέλγου ήταν εξαιρετική. Κι ενώ το ματς φάνηκε να… στραβώνει για τον ΠΑΟΚ, με την αναγκαστική αλλαγή, του Μαντί Καμαρά, ήρθε το 0-1.

Ο Ζίβκοβιτς έκανε την κίνηση από τα δεξιά, τροφοδότησε τον Μεϊτέ που με συρτό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Μπερκέ Εζέρ – δεν το πανηγύρισε σεβόμενος το παρελθόν του στη Λιλ. Τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα για τους «ασπρόμαυρους» πέντε λεπτά αργότερα. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης με βαθιά μπαλιά βρήκε τον Ζίβκοβιτς στην πλάτη της άμυνας, ο Σέρβος προχώρησε και με το αριστερό στην κλειστή γωνία έκανε το 0-2.

Η πίεση των γηπεδούχων αυξήθηκε. Στο 37’ από το VAR κάλεσαν τον Νίκολα Νταμπάνοβιτς να εξετάσει μαρκάρισμα του Τόμας Κεντζιόρα στον Φερνάντο-Πάρντο εντός περιοχής, όμως ο Μαυροβούνιος δεν είδε κάποια παράβαση. Οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τη νευρικότητα των παικτών της Λιλ, φτάνοντας και σε τρίτο τέρμα, πριν βγει το ημίχρονο. Η μπάλα έφτασε στον Φεντόρ Τσάλοφ εκτός περιοχής, αυτός τροφοδότησε με τακουνάκι τον Κωνσταντέλια που με προσποίηση και δεξί σουτ έκανε το 0-3.

Ο Μπρούνο Ζενεσιό έκανε διπλή αλλαγή στην ανάπαυλα – αμφότερες αφορούσαν αμυντικούς – με τα «πουλάρια» να αναζητούν ένα γρήγορο γκολ στο ξεκίνημα της επανάληψης. Τα σουτ των Ιγκαμάν (46’) και Ούγκο Ραγκουμπέρ (52’) ήταν εκτός περιοχής κι εκτός στόχου, αλλά η κεφαλιά του Αντρέ από το κόρνερ του Κάλβιν Φερντόνκ βρήκε δίχτυα, για το 1-3 στο 57’. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι γηπεδούχοι αναθάρρησαν.

Ο Τσιφτσής έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Ιγκαμάν (60’) ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο πρώην τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης σταμάτησε την κοντινή κεφαλιά του Σανσέλ Μπεμπά. Ο Τσιφτσής συνέχισε να κρατάει μόνος του την άμυνα του ΠΑΟΚ, σταματώντας με εντυπωσιακή εκτίναξη (και) την κεφαλιά του Ολιβιέ Ζιρού (65’) που είχε περάσει στο ματς δευτερόλεπτα νωρίτερα. Δεν μπορούσε, όμως, να κάνει κάτι και τρία λεπτά αργότερα.

Νέο κόρνερ του Φερντόνκ, πρώτη κεφαλιά του Τόμας Μενιέ, δεύτερη, ψηλοκρεμαστή του Ιγκαμάν και 2-3 στο 68’, με το «Πιέρ Μορουά» να… σηκώνεται στο πόδι. Δυο λεπτά μετά, ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς. Ο Κωνσταντέλιας ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Αντρέ, ο Νταμπάνοβιτς έδειξε το σημείο του πέναλτι, αλλά από την άσπρη βούλα ο Ζίβκοβιτς νικήθηκε από τον Εζέρ που κράτησε… ζωντανή τη Λιλ.

Πήρε, όμως, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ το αίμα του πίσω δευτερόλεπτα αργότερα. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε υπέροχη ενέργεια από τα αριστερά, την κατάλληλη στιγμή «έκοψε» την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και με το αριστερό ο Ζίβκοβιτς σκόραρε για δεύτερη φορά κάνοντας το 2-4. Οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το πέμπτο γκολ στο 76’, με τον Εζέρ να αποκρούει ενστικτωδώς την κοντινή προβολή του Γιώργου Γιακουμάκη.

Κι αφού δεν ήρθε το 2-5, έγινε το 3-4. Από βαθιά μπαλιά του Μπεμπά, ο Ιγκαμάν έβαλε πλάτη τον Κεντζιόρα, πήρε την μπάλα και με δυνατό, διαγώνιο σουτ νίκησε τον Τσιφτσή μειώνοντας και πάλι στο γκολ για τη Λιλ. Που έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 85’, με τον Μπεμπά να γίνεται αποδέκτης της μπάλας μετά από καραμπόλα αλλά να μην μπορεί να περάσει την μπάλα από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» στάθηκαν τυχεροί στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν έπειτα από σέντρα από τα αριστερά, ο Κεντζιόρα έβαλε το κεφάλι του με την μπάλα να καταλήγει στην αριστερή δοκό της εστίας του Τσιφτσή. Στο έβδομο λεπτό, ο Αντρέ σκόραρε από κοντά μετά από φάση διαρκείας, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στον αμυντικό της Λιλ.

Η αποβολή του Κεντζιόρα με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες, όχι όμως και το σκορ, με τον ΠΑΟΚ να καταγράφει μια ιστορική νίκη στη Γαλλία. Η ομάδα του Λουτσέσκου έφτασε τους τέσσερις (4) βαθμούς στη διοργάνωση κι ανέβηκε στην 20η θέση ενώ η Λιλ παρέμεινε στους έξι (6) κι έπεσε στην 11η. Την επόμενη αγωνιστική, οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται στην Τούμπα (6/11, 22:00) τη Γιουνγκ Μπόις.

ΛΙΛ (Μπρούνο Ζενεσιό): Εζέρ, Σάντος (46’ Μενιέ), Μαντί, Ενγκόι (46’ Μπεμπά), Φερντόνκ, Αντρέ, Ραγκουμπέρ (61’ Μπουαντί), Κορέια (61’ Ζιρού), Σαχραουί (88’ Χάραλντσον), Φερνάντες-Πάρντο, Ιγκαμάν.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (15’ Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (81’ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ (66’ Γιακουμάκης).