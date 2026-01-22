Europa League: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Ρεάλ Μπέτις 2-0 και προκρίθηκε στα νοκ άουτ - Real.gr

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και ούσα απόλυτα συγκεντρωμένη νίκησε με 2-0 του Ανδαλουσιανούς στην Τούμπα, "σφραγίζοντας" μία θέση στην 24άδα της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ πήρε ακόμα μία μεγάλη νίκη στη φετινή κυρίως φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα εμφανίστηκε απολύτως διαβασμένη, περιόρισε το παιχνίδι της 4ης – έως την ώρα της σέντρας του ματς – κατάταξης Μπέτις και “σφράγισε” την πρόκριση στον έξτρα νοκ άουτ γύρο. Πλέον, βρίσκεται στην 12η θέση με 12 πόντους και διατηρεί μαθηματικές ελπίδες για μία θέση στην πρώτη 8άδα.

Δύο στοιχεία ξεχώριζαν μετά τα πρώτα λεπτά του ματς. Το ένα ήταν η “καυτή” ατμόσφαιρα στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας και το άλλο η προσπάθεια των Ανδαλουσιανών να ελέγξουν τον ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, έμοιαζε να επιχειρεί να “χτυπήσει” στην αντεπίθεση, αφήνοντας την κυκλοφορία της μπάλας. Στο 20′ οι Θεσσαλονικείς απείλησαν για πρώτη φορά, όταν οι Τάισον και Ζίβκοβιτς συνεργάστηκαν με τελικό αποδέκτη τον Πέλκα, ο οποίος σούταρε αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά. Στο 30′, η Μπέτις δημιούργησε μία επικίνδυνη στιγμή όταν ο Άβιλα πάσαρε στον Ρουιμπάλ κι εκείνος πλάσαρε, όμως ο Τσιφτσής απέκρουσε. Στο 37′ έλαβε χώρα η μεγαλύτερη στιγμή του ματς. Ο Τάισον βρήκε στον χώρο τον Μπάμπα, εκείνος έκανε το γύρισμα με στόχο τον Γιακουμάκη, όμως το τακουνάκι του πέρασε παράλληλα. Οι γηπεδούχοι πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι στο τελευταίο κομμάτι του πρώτο μέρους, κάτι που ήταν εμφανές από τις ευκαιρίες. Ωστόσο, οι δύο ομάδες κατέληξαν στα αποδυτήρια δίχως σκορ.

Οι ίδιοι 22 ποδοσφαιριστές επέστρεψαν 15 λεπτά αργότερα. Στο 52′ και το 53′ οι “βερδιμπλάνκος” άγχωσαν τον Τσιφτσή με δύο καλές στιγμές, η δεύτερη εκ των οποίων ήταν ένα δυνατό σουτ του Ντεοσά, το οποίο πέρασε οριακά άουτ. Από το 55′ κι έπειτα ο ΠΑΟΚ πήρε τον έλεγχο κι επέβαλλε το δικό του ρυθμό, με αποτέλεσμα να βρει το γκολ στο 66′. Οι παίκτες του Λουτσέσκου κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα, ο Μεϊτέ βρήκε με πέροχη λόμπα τον Γιακουμάκη, εκείνος έκανε το γύρισμα και ο Ζίβκοβιτς μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Ο Πελεγκρίνι ολοκλήρωσε τις αλλαγές πριν το 70′ προσπαθώντας να διαφοροποιήσει τα δεδομένα του ματς. Στο 73′ οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν κι άλλο γκολ, αυτήν τη φορά με τον Οζντόεφ, όμως ο επόπτης το ακύρωσε για οφσάιντ και ο VAR συμφώνησε μαζί του. Στο 82′ ο Κωνσταντέλιας έβγαλε φανταστική κάθετη στον Τάισον, ο οποίος έφτασε στο τετ α τετ με τον Λόπεθ από πλάγια θέση, όμως νικήθηκε από τον Ισπανό. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Έλληνας “μάγος” διεκδίκησε την μπάλα μέσα στην περιοχή από το κόρνερ και ανετράπη από τον Μοράντε, κερδίζοντας πέναλτι. Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Λόπεθ, πετυχαίνοντας το 2-0. Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, οι “ασπρόμαυροι” διαχειρίστηκαν την υπέρ τους κατάσταση και κατέκτησαν τους τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς της νίκης.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Οζντόεφ (89′ Καμαρά), Μεϊτέ, Πέλκας (54′ Κωνσταντέλιας), Τάισον (83′ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (89′ Μύθου).

Ρεάλ Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Λόπεθ, Γκόμεθ, Γιορέντε, Ροντρίγκεθ, Ορτίθ, Φορνάλς (62′ Λο Σέλσο – 68′ Πέρεθ), Ντεοσά, Αλτιμίρα (62′ Ρόκα), Ρουιμπάλ (54′ Εζαλζουλί), Γκαρθία (68′ Μοράντε), Άβιλα.