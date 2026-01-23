Europa League: Ο Ζαρουρί χάρισε στον Παναθηναϊκό τον βαθμό και την πρόκριση στη Βουδαπέστη - Real.gr

Ένα γκολ του Μαροκινού εξτρέμ λίγο πριν το φινάλε διαμόρφωσε το 1-1 για τους "πράσινους" στην έδρα της Φερεντσβάρος, αποτέλεσμα με το οποίο "σφράγισαν" μία θέση στην πρώτη 24άδα της League Phase του Europa League.

Ένα ματς που αν έπρεπε να νικήσει κάποιος, αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός, διεξήχθη στη “Groupama Arena”. Το “τριφύλλι” είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, την κατοχή, όμως του έλειψε – για ακόμα μία φορά – η αποτελεσματικότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο, συμβιβάστηκε με την ισοπαλία, καθώς βρέθηκε και πίσω στο σκορ με ένα πέναλτι, στη μοναδική απειλητική στιγμή των Ούγγρων. Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός είναι πλέον 18ος με 11 βαθμούς κι εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ, καθώς η 25η Λουντογκόρετς μετράει μόλις 7. Ωστόσο, το όνειρο της πρώτης 8άδας και της απευθείας πρόκρισης στη φάση των “16” θεωρείται πλέον σχεδόν απίθανο. “Ήρωας” για την ελληνική ομάδα ήταν ο – δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης – Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στο 86′. Για την τελευταία αγωνιστική της League Phase θα υποδεχθεί την ερχόμενη Πέμπτη (30/1) την Ρόμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς θέλοντας να θέσει τις βάσεις για ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Στο 11′ ο Σφιντέρσκι τροφοδότησε τον Πελίστρι, εκείνος βγήκε τετ α τετ, όμως έστειλε την μπάλα αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 28′ ο Ουρουγουανός έλαβε μία εξαιρετική κάθετη του Μπακασέτα, έφτασε ξανά σε τετ α τετ με τον Γκροφ, όμως ένα κακό κοντρόλ του στέρησε την ευκαιρία για τελική προσπάθεια. Στο ισορροπημένο – από στατιστικής άποψης – πρώτο ημίχρονο, οι “πράσινοι” ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν από τους γηπεδούχους, έχοντας περιορίσει σχεδόν σε απόλυτο βαθμό τη δημιουργία ευκαιριών. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Το δεύτερο μέρος δεν διέφερε αρκετά από το πρώτο, όσον αφορά την εικόνα στο χορτάρι. Στο 54′, ο Πάλμερ-Μπράουν έπιασε ένα ωραίο σουτ από τα όρια της περιοχής, όμως ο Γκροφ απέκρουσε εντυπωσιακά. Τρία λεπτά αργότερα, ο Καλάμπρια έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά, ο Κυριακόπουλος “πετάχτηκε” στο δεύτερο δοκάρι κι έπιασε δυνατή κεφαλιά, την οποία επίσης σταμάτησε ο πορτιέρε της ουγγρικής ομάδας. Δευτερόλεπτα αργότερα, το σύνολο του Κιν κέρδισε πέναλτι, μετά από χέρι του Πάλμερ-Μπράουν. Ο Γιουσούφ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Λαφόν, πετυχαίνοντας το 1-0. Η Φερεντσβάρος επιχείρησε στη συνέχεια να γίνει ξανά επικίνδυνη στη συνέχεια, χωρίς αυτή της η προσπάθεια να οδηγήσει σε κάποια σημαντική τελική. Στο 86′, ο Καλάμπρια βρέθηκε κεντρικά έξω από την περιοχή, πάσαρε στον Ζαρουρί στα αριστερά κι εκείνος με έναν… κεραυνό εκτέλεσε τον Γκροφ, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Οι Αθηναίοι έψαξαν στα εναπομείναντα λεπτά την ανατροπή, δημιούργησαν συνθήκες απειλής της αντίπαλης εστίας, όμως δεν βρήκαν αξιόλογη τελική προσπάθεια, με αποτέλεσμα το σκορ να μείνει ως έχει έως το σφύριγμα της λήξης.

Φερεντσβάρος (Ρόμπι Κιν): Γκρόφ, Σισέ, Ρέμακερς, Σάλαϊ (87′ Μάνταραζ), Μακρέκις, Λέβι (73′ Ότβος), Ρομάο, Γκανιχόφσκι, Κάντου, Γιουσέφ (80′ Ζοσέφ), Ζαχαρίασεν

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν (74′ Κώτσιρας), Τουμπά, Κυριακόπουλος (85 Πάντοβιτς), Τσιριβέγια, Σάντσες (74′ Ζαρουρί), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι (90’+2′ Ταμπόρδα)