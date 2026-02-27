Europa League: Αυτός είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην φάση των «16» – Όλα τα ζευγάρια - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός πήρε επική πρόκριση στους “16” του Europa League το βράδυ της Πέμπτης (26/02), επικρατώντας της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι με 4-3 και μία μέρα μετά έμαθε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, όπως και το μονοπάτι προς τον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Η κλήρωση της Παρασκευής έστειλε την ισπανική Ρεάλ Μπέτις στον δρόμο του τριφυλλιού. Ο δύο αναμετρήσεις της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στους “16” του Europa League θα γίνουν 12 και 19 Μαρτίου. Ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού θα γίνει στην Ελλάδα και θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο.

Εάν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέτις, τότε στα προημιτελικά του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος ή την Μπράγκα.

Ο φετινός τελικός του Europa League θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου του 2026 στην Κωνσταντινούπολη, στη “Vodafone Arena” της Μπεσίκτας.

Τα ζευγάρια στη φάση των “16” του Europa League:

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις

Στουτγκάρδη – Πόρτο

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

Θέλτα – Λιόν

Γκενκ – Φράιμπουργκ

Μπολόνια – Ρόμα

Λιλ – Άστον Βίλα

Φερεντσβάρος – Μπράγκα

Οι ημερομηνίες για το υπόλοιπο της φάσης των νοκ άουτ:

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία

