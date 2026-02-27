Europa League: Αυτός είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην φάση των «16» – Όλα τα ζευγάρια - Real.gr

Η κλήρωση της Παρασκευής έστειλε την ισπανική Ρεάλ Μπέτις στον δρόμο του τριφυλλιού. Ο δύο αναμετρήσεις της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στους “16” του Europa League θα γίνουν 12 και 19 Μαρτίου. Ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού θα γίνει στην Ελλάδα και θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο.
Εάν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέτις, τότε στα προημιτελικά του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος ή την Μπράγκα.
Ο φετινός τελικός του Europa League θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου του 2026 στην Κωνσταντινούπολη, στη “Vodafone Arena” της Μπεσίκτας.
Τα ζευγάρια στη φάση των “16” του Europa League:
Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις
Στουτγκάρδη – Πόρτο
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Θέλτα – Λιόν
Γκενκ – Φράιμπουργκ
Μπολόνια – Ρόμα
Λιλ – Άστον Βίλα
Φερεντσβάρος – Μπράγκα
Οι ημερομηνίες για το υπόλοιπο της φάσης των νοκ άουτ:
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία
