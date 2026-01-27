Europa League-ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή στον αγώνα με την Λιόν - Real.gr

Σήμερα (28/1) νωρίς το απόγευμα, μίνι βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ με προορισμό τη Λιόν (για τον μεθαυριανό αγώνα, 29/1, του Europa League/8η αγωνιστική) συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό (νταλίκα) στον αυτοκινητόδρομο E70, μεταξύ Τσαρανσέμπες και Λουγκοτζέλουλ στη δυτική Ρουμανία, με τραγικό απολογισμό 7 νεκρούς και 3 τραυματίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου, το βαν επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο προτού χτυπήσει στο φορτηγό.

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να επικοινώνησε με την UEFA προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να τιμηθεί η μνήμη των επτά οπαδών του «Δικεφάλου», που έχασαν τη ζωή τους, κρατώντας φυσικά ενός λεπτού σιγή στον αγώνα.

Αναφορές σημειώνουν ότι ίσως υπάρξει αίτημα για αναβολή του αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Συλλυπητήρια της Λιόν στον ΠΑΟΚ

Στο μεταξύ, μέσω ανάρτησής της στα Social Media, η Λιόν θέλησε να συλλυπηθεί κι εκείνη, από την πλευρά της, για το πολύνεκρο τροχαίο.

Η διοίκηση της Λιόν ξεκαθαρίζει πως θα αποδοθούν όλες οι απαραίτητες τιμές κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στις δυο ομάδες. Αναλυτικά η ανάρτηση του γαλλικού συλλόγου στα Social Media:

«Η Λιόν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια αρκετών οπαδών του σε τροχαίο ατύχημα την Τρίτη. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που αυτή τη στιγμή αναρρώνουν. Θα αποδοθεί φόρος τιμής στη μνήμη των νεκρών φιλάθλων, κατά τη διάρκεια του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο «Groupama Stadium».