Europa League: «Πράσινη» ανατροπή και προβάδισμα πρόκρισης - Real.gr

Οι «πράσινοι» πήραν ισχνό προβάδισμα για την είσοδο στη League Phase του Europa League ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (28/8) στη Σαμσούντα.

Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 απ’ το 51’ με το «παγωμένο» γκολ του Τόμασον, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «γυρίσει» μέσα σε ένα δεκάλεπτο το ματς με τη Σαμσουνσπόρ, να νικήσει με 2-1 χάρις στα τέρματα του Κυριακόπουλου (66’) και του Πάλμερ-Μπράουν (75’) και να πάρει ισχνό προβάδισμα για την είσοδο στη League Phase του Europa League ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (28/8) στη Σαμσούντα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μόλις στο 5ο λεπτό είχε την πρώτη καλή στιγμή του, όταν από γύρισμα του Σφιντέρσκι, ο Μπακασέτας έπιασε εντυπωσιακό βολ-πλανέ, αλλά ο Τόμασον έδιωξε την μπάλα προς της εστίας του Κοτσούκ.

Στο 21’ ο Παναθηναϊκός είχε άλλη μία καλή συνεργασία με τον Κώτσιρα να «σερβίρει» προς τον Τετέ, ο οποίος σούταρε χαμηλά, αλλά ο Κοτσούκ μπλόκαρε σταθερά στη γωνία του. Ένα λεπτό μετά ο Πελίστρι βρήκε τον Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή, ο Πολωνός πλάσαρε αλλά η μπάλα κόντραρε στον Σάτκα κι έφυγε ελάχιστα άουτ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει για να βρει το γκολ και στο 28’ έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία όταν σε φάουλ του Μπακασέτα, ο Κοτσούκ αιφνιδιάστηκε κι έδιωξε με το πόδι και στη συνέχεια ο Τουμπά πλάσαρε με το δεξί λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Η Σαμσουνσπόρ είχε την πρώτη καλή στιγμή της στο 42’ με το απευθείας φάουλ του Γιαβρού που πέρασε άουτ, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου η κεφαλιά του Μπακασέτα από κόρνερ του Τσέριν πέρασε λίγο άουτ.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου η Σάμσουνσπορ είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 50’ με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει σε κόρνερ το σουτ του Εντσάμ. Στην εξέλιξη της φάσης από την εκτέλεση του κόρνερ ο Τόμασον με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την τουρκική ομάδα, κάνοντας το 1-0.

Μετά τις αλλαγές και την είσοδο του Ιωαννίδη και του Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός ξανάγινε λίγο πιο ενεργός στο ματς και στο 63’ είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Σφιντέρσκι (από σέντρα του Κυριακόπουλου), ενώ στη συνέχεια ο Τόμασον μπλόκαρε το σουτ του Τετέ. Στο 64’ το σουτ του Τουμπά από πολύ μακριά βρήκε στη ρίζα του δοκαριού του Κοτσούκ σε ένα δίλεπτο απίστευτης ατυχίας για τους «πράσινους» που… έσπασε στο 66’.

Σε κόρνερ του Τετέ η άμυνα της Σαμσουνσπόρ έδιωξε χλιαρά κι ο Κυριακόπουλος που ακολούθησε τη φάση με απίθανο σουτ στην κίνηση ισοφάρισε σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό.

Το γκολ της ισοφάρισης «απογείωσε» τους «πράσινους» που μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στην ολική ανατροπή, ξανά με στατική φάση. Από κόρνερ του Τετέ, ο Πάλμερ-Μπράουν με καρφωτή κεφαλιά αιφνιδίασε τον Κοτσούκ -που δεν συνεννοήθηκε καλά με τους αμυντικούς του- κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε με ηρεμία το προβάδισμά του, πήρε την πρόκριση με 2-1 και πλέον θα πάει σε μια εβδομάδα στην Τουρκία για να «σφραγίσει» την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (59’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτας (59’ Ιωαννίδης), Πελίστρι (75’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (86’ Μπρέγκου).

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού, Γιουκσέλ (67’ Τσιφτ), Ντιμάτα (75’ Γκονούλ), Μουαντιλματζί, Εμρέ (67’ Μούγια).

ΑΠΕ-ΜΠΕ