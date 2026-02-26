Europa League: Στη «ρώσικη ρουλέτα» βγήκε νικητής - Ο Παναθηναϊκός στους «16» (4-3 στα πέναλτι την Βικτώρια Πλζεν) - Real.gr

Αν και βρέθηκε στα σχοινιά στην παράταση, καθώς έμεινε με 10 παίκτες απ’ την αποβολή του Ερνάντεθ στο 105’ ο Παναθηναϊκός όχι μόνο άντεξε στη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν, αλλά «λύγισε» τους Τσέχους με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση) και πήρε το «εισιτήριο» για τους «16» του Europa League.

Ο Τεττέη στο 9’ έδωσε το προβάδισμα στους «πράσινους», ο Σπάτσιλ ισοφάρισε στο 63’, όμως ο Παναθηναϊκός με «ήρωα» τον Λαφόν στη διαδικασία των πέναλτι ήταν εκείνος που πήρε τη μεγάλη πρόκριση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε υποδειγματικά για τον Παναθηναϊκό, καθώς μόλις στο 9ο λεπτό σε εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού απ’ τον Τουμπά, ο Τεττέη «κατέβασε» την μπάλα, την «έσπασε» στον Ταμπόρδα, ο οποίος του την επέστρεψε με… τακουνάκι κι ο 24χρονος φορ πατώντας την περιοχή πλάσαρε εξαιρετικά για το «πράσινο» 1-0.

Στο 13’ από νέα προσπάθεια του Τεττέη, η μπάλα κατέληξε στον Κυριακόπουλου, ο οποίος σούταρε πάνω στα σώματα των αμυντικών της Πλζεν, ενώ στο 21’ σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, το πλασέ του Λαουάλ πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λαφόν.

Η Πλζεν άρχισε να πιέζει περισσότερο και στο 25’ με τον Χροσόφσκι μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού, όμως το πλασέ του κόντραρε πάνω στον Τουμπά κι έφυγε λίγο έξω απ’ την εστία του «τριφυλλιού».

Στο 44’ από την υπέροχη μπαλιά του Ζαρουρί στο χώρο, ο Τεττέη έφυγε σε πλαϊνό τετ-α-τα-ετ από τα αριστερά, όμως ο Γιεμέλκα πρόλαβε και του έβαλε την κόντρα την τελευταία στιγμή, λίγο πριν εκτελέσει.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Κυριακόπουλος έδιωξε σε κόρνερ το πολύ επικίνδυνο γύρισμα του Σουαρέ στο 49’, ενώ στο 62’ ο Λαφόν έκανε καλή επέμβαση στο «πονηρό» σουτ του Λάντρα.

Στην εξέλιξη της φάσης με την εκτέλεση του κόρνερ, ο Σπάτσιλ με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 στο 63, με τους «πράσινους» να διαμαρτύρονται πολύ έντονα για επιθετικό φάουλ του παίκτη της Πλζεν πάνω στον Τουμπά.

Τρία λεπτά αργότερα ο Κάτρης έκανε τρομερό κόψιμο πάνω στον Βιζίνσκι την ώρα που έμπαινε στην περιοχή του Παναθηναϊκού και ήταν έτοιμος πλασάρει, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, ο Τεττέη «τρύπησε» ξανά την άμυνα της Πλζεν κι «έσπασε» την μπάλα στον Ρενάτο Σάντσες που πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Στο 72’ έγινε μία φάση που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών απ’ την πλευρά των «πράσινων», όταν ο Τεττέη έκανε ακόμη ένα σλάλομ από δεξιά, μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από παρέμβαση του Ντουέ, όμως ο διαιτητής Ρούμσας κι ο Ολλανδός VAR, Ντένις Χίγκλερ έδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση με τον διαιτητή Ρούμσας να αφήνει τον Παναθηναϊκό με δέκα παίκτες στο 105’ καθώς απέβαλλε τον Ερνάντεθ ως τελευταίο παίκτη για τράβηγμα στον Βιζίνσκι, ενώ υπήρχε άλλος παίκτης του «τριφυλλιού» στα πέντε μέτρα.

Στο 115’ από υπέροχη κάθετη πάσα του Σφιντέρσκι, ο Πελίστρι μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Σουαρέ έβαλε καθοριστικό τάκλιν κι έδιωξε σε κόρνερ με το παιχνίδι να οδηγείται εντέλει στα πέναλτι.

Στη διαδικασία των πέναλτι ο Αλμπάν Λαφόν απέκρουσε το πρώτο πέναλτι του Μέμιτς, με τον Βίγκελε να πιάνει ακολούθως την εκτέλεση του Καλάμπρια. Ακολούθησε μία σειρά από εύστοχες εκτελέσεις, μέχρι το άουτ του Σουαρέ. Ο Πάντοβνιτς ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση και δεν αστόχησε στέλνοντας τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, μέσα σε έξαλλούς πανηγυρισμούς.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Μέμιτς Απέκρουσε ο Λαφόν

Καλάμπρια Απέκρουσε ο Βίγκελε

Χροσόφσκι 1-0

Πελίστρι 1-1

Βιζίνσκι 2-1

Τζούριτσιτς 2-2

Σουαρέ άουτ

Σφιντέρσκι 2-3

Βαλέντα 3-3

Πάντοβιτς 3-4

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε, Ντουέ, Γιεμέλκα (46’ λ.τρ. Αντού), Σπάτσιλ (82’ λ.τρ. Σόικα), Σουαρέ, Λαουάλ (80’ Βίντρα), Τσερβ (80’ Βαλέντα), Χροσόφσκι, Μέμιτς, Βιζίνσκι, Λάντρα (100’ Πανός).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά (91’ λ.τρ. Ερνάντεθ), Καλάμπρια, Μπακασέτας (89’ Τσέριν), Ρενάτο Σάντσες (109’ Σφιντέρσκι), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (76’ Πελίστρι), Ζαρουρί (46’ Τζούριτσιτς), Τεττέη (115’ Πάντοβιτς).