Europa League: Το... άστρο του Καρέτσα οδηγεί τη Γκενκ στους «16» - Real.gr

Το… άστρο του Κωνσταντίνου Καρέτσα έλαμψε και στο Ζάγκρεμπ, όπου σε ρόλο δημιουργού ο διεθνής άσσος της Γκενκ οδήγησε την ομάδα του σε νίκη με 3-1 επί της Ντιναμό, στο πρώτο ματς των playoffs του Europa League, ενώ στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Νότιγχαμ ο Βίτορ Περέιρα είδε την Φόρεστ να κάνει «πάρτι» στην Τουρκία και να επικρατεί με 3-0 της Φενέρμπαχτσε.

Οι Άγγλοι «καθάρισαν» από το πρώτο κιόλας ματς την υπόθεση πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League, ενώ από τις δύο ασίστ του Καρέτσα οι Βέλγοι έβαλαν τις βάσεις για να βρεθούν στους «16» της διοργάνωσης ενόψει της ρεβάνς της 26ης Φεβρουαρίου.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός (αντικαταστάθηκε στο 88′) στο 15ο λεπτό εκτέλεσε κόρνερ ακριβείας και ο Χέινεν με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τη Γκενκ.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Καρέτσας πήρε ξανά την κατάσταση στα πόδια του και μετά από εντυπωσιακή κούρσα και κάθετη πάσα, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το 2-0, με τον Ελ Ουαχντί να ολοκληρώνει τη φάση από κοντά.

Ο 24χρονος Μαροκινός αμυντικός με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο φινάλε του ματς «έγραψε» το 3-1 και, πλέον, η Γκενκ είναι με το ένα… πόδι στα νοκ άουτ.

Το πρώτο βήμα για πρόκριση έκανε και η Μπολόνια μετά τη νίκη της στη Νορβηγία με 1-0 επί της Μπραν.