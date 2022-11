Europa League: Μπαρτσελόνα-Γιουνάιτεντ έβγαλε η κλήρωση για τους «16» - Όλα τα ζευγάρια

Πιο εύκολο το έργο της Σπόρτινγκ του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου κόντρα στη Μίντιλαντ, ενώ η Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο θα αγωνιστεί με τη Σάλτσμπουργκ. Τέλος, τα ζευγάρια Σαχτάρ-Ρεν και Λεβερκούζεν-Μονακό είναι δύο από τα πιο αμφίρροπα της κλήρωσης.

Τα οκτώ ζευγάρια

Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Γιουβέντους - Ναντ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μίντιλαντ

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Ρεν

Άγιαξ - Ουνιόν Βερολίνου

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Μονακό

Σεβίλλη - PSV Αϊντχόφεν

Σάλτσμπουργκ - Ρόμα

It's set! ??

Which tie are you looking forward to most?#UELdrawpic.twitter.com/OvquVAv4rL