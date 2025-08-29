Έβαλαν «στοπ» στην οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Παναιτωλικού - Real.gr

Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Παναιτωλικού στη Θεσσαλονίκη για τον ποδοσφαιρικό αγώνα με τον Άρη ανακοίνωσε η αστυνομία, κατόπιν απόφασης που εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε «απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 2ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων “Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ”, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 30/08/2025 και ώρα 21:00, στο γήπεδο Κλ. Βικελίδης, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».