Εβγαλε αντίδραση η Νάπολι - Real.gr

Μετά τη βαριά ήττα της περασμένης Κυριακής (25/1) από τη Γιουβέντους στο Τορίνο (3-0) και την εντός έδρας που ακολούθησε στις 28/1 από την Τσέλσι με 2-3 κι έφερε τον αποκλεισμό από το Champions League, η Νάπολι έστω και δύσκολα κατάφερε να βγάλει αντίδραση.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε, αυτή τη φορά εκμεταλλεύθηκε την έδρα της, νίκησε με 2-1 την εκ των ουραγών της Serie A, Φιορεντίνα και προσωρινά μείωσε στο -6 από την πρωτοπόρο Ίντερ, διατηρώντας «ζωντανές» τις όποιες ελπίδες έχει για να κάνει το back to back.

Νωρίτερα, η Σασουόλο… έσπρωξε την Πίζα ακόμη πιο βαθιά προς τον υποβιβασμό στη Serie B, επικρατώντας με 3-1 στο «Ρομέο Ανκονετάνι».