Ευρωμπάσκετ 2025: «Άνοιξε λογαριασμό» η Εσθονία, 89-75 την Τσεχία - Real.gr

«Σεφτέ» στο EuroBasket 2025 έκανε μπροστά στο κοινό της η Εσθονία, με 89-75 επί της Τσεχίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Α' ομίλου του τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 36-54, 54-77, 75-89

Οι Εσθονοί φίλαθλοι γέμισαν ασφυκτικά την «Arena Riga» και η Εθνική ομάδα τους αποζημίωσε στο έπακρο. Η Εσθονία ξέφυγε με +18 στο ημίχρονο (36-54, 20′) κι από κει και πέρα δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στην πρώτη της νίκη και να ελπίζει σε ακόμη καλύτερη συνέχεια.

Οι Κρίστιαν Κουλαμάε (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και Χένρι Ντρελ (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ) ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, ενώ από τους Τσέχους ξεχώρισαν οι Γιαν Ζίντεκ (14 πόντοι, 3/5 τρίποντα) και Μάρτιν Πετέρκα (13 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Διαιτητές: Λίζκα, Μπαλντίνι, Τζέικομπς