Ευρωμπάσκετ 2025: Οι εθνικές ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των «16» - Real.gr

Η δράση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ευρωμπάσκετ 2025, με τις 24 εθνικές ομάδες που συμμετέχουν να μάχονται σε Λεμεσό, Κατοβίτσε, Ρίγα και Τάμπερε.

Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες από κάθε όμιλο θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στη Φάση των 16, η οποία θα διεξαχθεί στην Arena Riga, στην πρωτεύουσα της Λετονίας.

Με την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής, έξι Εθνικές ομάδες πανηγυρίζουν ήδη την πρόκριση τους στην επόμενη φάση, μετά αυτών και η Ελλάδα!

Αναλυτικά οι Εθνικές που έχουν προκριθεί στη Φάση των 16:

1ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Σερβία, Τουρκία

Στη διεκδίκηση: Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Πορτογαλία

2ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Φινλανδία, Γερμανία

Στη διεκδίκηση: Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία

3ος όμιλος

Προκρίθηκε: Ελλάδα

Στη διεκδίκηση: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία

4ος όμιλος

Προκρίθηκε: Πολωνία

Στη διεκδίκηση: Βέλγιο, Γαλλία, Ισλανδία, Ισραήλ, Σλοβενία