Ευρωμπάσκετ 2025: Οι Εθνικές ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των «16» - Real.gr

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της 4ης αγωνιστικής στο Ευρωμπάσκετ 2025, ακόμη δύο Εθνικές ομάδες προστέθηκαν στη λίστα αυτών που έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των «16».

Πρόκειται για τη Λετονία από τον 1ο όμιλο και τη Λιθουανία από τον 2ο, ενώ η Τσεχία ήταν η πρώτη… άτυχη, καθώς μετά την αποψινή ήττα της από την Σερβία αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι Εθνικές που έχουν προκριθεί στη Φάση των 16:

1ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Σερβία, Τουρκία, Λετονία

Στη διεκδίκηση: Εσθονία, Πορτογαλία

Αποκλείστηκε: Τσεχία

2ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία

Στη διεκδίκηση: Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία

3ος όμιλος

Προκρίθηκε: Ελλάδα

Στη διεκδίκηση: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία

4ος όμιλος

Προκρίθηκε: Πολωνία

Στη διεκδίκηση: Βέλγιο, Γαλλία, Ισλανδία, Ισραήλ, Σλοβενία