Ευρωμπάσκετ: Αποθέωση για τους διεθνείς κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ευρωμπάσκετ: Αποθέωση για τους διεθνείς κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο – ΒΙΝΤΕΟ

16:22, 14/09/2025
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στο πλαίσιο του παιχνιδιού για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 σήμερα, Κυριακή (14/9, 17:00), με τη γαλανόλευκη να θέλει να επιστρέψει στα μετάλλια κόντρα στη μεγάλη έκπληξη του φετινού τουρνουά.

Όπως φαίνεται και μέσα από το παρακάτω βίντεο, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει η Εθνική και κατά τη διάρκεια της αναχώρησης των παικτών, όσοι ήταν μαζεμένοι στο σημείο, αποθέωσαν τους αθλητές της γαλανόλευκης.

Πηγή: filathlos.gr

