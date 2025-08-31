Ευρωμπάσκετ: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Απλά δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα» - Real.gr

Quantcast
Ευρωμπάσκετ: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – «Απλά δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα»

17:43, 31/08/2025
Η Εθνική μπάσκετ έκανε το 3/3 στον όμιλο του Eurobasket και πάει φουλ για την πρωτιά.

Η εθνική μας επικράτησε της Γεωργίας με 41 πόντους διαφορά έχοντας ως πρωταγωνιστή και πάλι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η FIBA μάλιστα ενθουσιάστηκε με ένα τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έσπευσε να… χρίσει την Ελλάδα Πρωταθλήτρια Ευρώπης!

«Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλά δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση της FIBA κατά τη διάρκεια του αγώνα Ελλάδας-Γεωργίας.

