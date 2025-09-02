Ευρωμπάσκετ: Με νίκη επί του Βελγίου προκρίθηκε στους «16» το Ισραήλ - Real.gr

Στο 3-1 ανέβηκε το Ισραήλ, μετά τη νίκη του με 92-89 επί του Βελγίου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου και εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025. Οι Ντένι Άβντιγια και Ρόμαν Σόρκιν οδήγησαν τους Ισραηλινούς σε μία ακόμη νίκη, μετά από τη νίκη-έκπληξη επί της Γαλλίας, στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Ο Αβντίγια είχε συγκομιδή 22 πόντους, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Σόρκιν σημείωσε 18 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ.

Στο 1-3 υποχώρησε το Βέλγιο, που αν και ήταν πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, προσπάθησε να πετύχει την ανατροπή, μειώνοντας μέχρι και το -3.

Άγγιξε το triple double ο Χανς Βανβάιν από πλευράς Βελγίου με 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ! Ο Εμμανουέλ Λεκόμ είχε 15 πόντους, ενώ 14 πόντους σημείωσε και ο Λόικ Σβαρτς.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 36-51, 54-71, 89-92

Διαιτητές: Σαλίνς (Λετονία), Γιλμάζ (Τουρκία), Μανίστε (Εσθονία)

ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμ 15 (1), Μουέμα 10 (2), Βανβάιν 14, Σβαρτς 14, Τούμπα, Μπακό 9, Βαν Βλιτ 3 (1), Βαν ντεν Έιντε 8, Μενς 4, Γκουίσε

ΙΣΡΑΗΛ (Μπελ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 11 (3), Σέγκεβ 2, Αβντίγια 22 (2), Σόρκιν 18, Τιμόρ 2, Μαντάρ 10, Μένκο, Λεβί 6, Μπουργκ, Γκινάτ 13, Ζούσμαν, Παλατίν 5 (1)