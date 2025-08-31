Ευρωμπάσκετ: Ο Ρούντι Φερνάντεθ αποθέωσε Σπανούλη και Εθνική - Real.gr

Η Εθνική Ελλάδος νίκησε και τη Γεωργία άνετα με 94-53, κάνοντας το 3/3 στον Γ’ Όμιλο του Ευρωμπάσκετ, στη Λεμεσό.

Το ματς το παρακολούθησε και ο Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια για τη «γαλανόλευκη», την οποία χαρακτήρισε ως διεκδικήτρια στη διοργάνωση.

Ο παλαίμαχος πλέον Ισπανός άσος, έκανε λόγο και για τη σωστή φόρμουλα που έχει βρει ο Βασίλης Σπανούλης, γράφοντας στο Twitter τα εξής: «Η Ελλάδα αποδεικνύεται επίσης ισχυρή διεκδικήτρια σε αυτό το Eurobasket. Ο Σπανούλης βρήκε τη σωστή φόρμουλα».