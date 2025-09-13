Quantcast
Ευρωμπάσκετ - Προκλητική ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας: «Κανένα έλεος» - ΦΩΤΟ - Real.gr
real player

Ευρωμπάσκετ – Προκλητική ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας: «Κανένα έλεος» – ΦΩΤΟ

13:07, 13/09/2025
Ευρωμπάσκετ – Προκλητική ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας: «Κανένα έλεος» – ΦΩΤΟ

Η Τουρκία πήρε μια δίκαιη νίκη απέναντι στην Ελλάδα στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, αλλά ο ενθουσιασμός οδήγησε σε… παραστρατήματα.

Η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας έκανε μια ανάρτηση που μόνο εντός αθλητικού πλαισίου δεν θεωρείται.

Αντιδράσεις από τις αναρτήσεις Σενγκούν με τον Κεμάλ μετά την πρόκριση σε βάρος της Ελλάδας – «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;»

Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Αταμάν για να τον συγχαρεί για τη νίκη επί της Ελλάδας – ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσιάζοντας τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού Τσεντί Οσμάν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται, σε δύο εντελώς διαφορετικά στιγμιότυπα μεταξύ τους, σχολίασε: «Κανένα Έλεος».

 

Με πληροφορίες από filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved